Los drones de Intel no volaron en tiempo real durante el Súper Bowl

Muy bonitos y todo... pero el espectáculo de los 300 drones de Intel en el medio tiempo del Súper Bowl 2017 de este pasado domingo, fue un show grabado días atrás.

La fabricante de chips confirmó a Wired y The Verge, que la parvada de drones fue algo planeado desde diciembre, pero grabado durante la semana previa al enfrentamiento entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones de Atlanta.

Our drones have returned to the ground after an amazing #PepsiHalftime show #ExperienceMorepic.twitter.com/Augpbt05u6