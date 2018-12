Los drones pueden entregar órganos humanos con éxito: estudio

DJI

Cuando se trata de trasplantes de órganos, cada segundo cuenta. Pero los órganos donados no siempre son accesibles de inmediato donde está el paciente, y deben ser enviados desde otros lugares.

Ahí es donde entran los drones.

Un nuevo estudio realizado por el Sistema Médico de la Universidad de Maryland muestra que un dron se puede utilizar para liberar con éxito los órganos humanos en caso de necesidad. El estudio fue publicado en la edición de noviembre deI IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine.

Los autores del estudio pusieron sus manos en un riñón humano que no era apto para ser utilizado en un trasplante y, por lo tanto, fue designado para investigación. Pusieron el riñón en un recipiente especial e incluyeron un dispositivo que controlaría la temperatura, la altitud, la presión barométrica, la vibración y la ubicación. Este contenedor se adjuntó a un DJI Matrice 600 Pro, un dron disponible comercialmente que cualquiera puede comprar (por US$5,000).

Una vez configurados, los investigadores sometieron el combo de drones y riñones a varios vuelos de prueba. El dron alcanzó una velocidad máxima de 42 millas por hora y el viaje más largo fue de 3 millas.

Los investigadores hicieron biopsias del riñón antes y después para ver cómo les fue. A lo largo de sus viajes, el riñón mantuvo una temperatura segura y no mostró signos de cambios estructurales. Los investigadores concluyeron que el vuelo de los drones no afectó los resultados de la biopsia. El estudio incluso mostró que el riñón experimentó menos vibraciones de las que tendría si viajara en un avión de ala fija.

Esto fue solo un estudio y el riñón no se usó en un trasplante. Pero los resultados fueron positivos, y mostraron que el transporte de órganos humanos a través de vehículos aéreos no tripulados podría ser una opción viable en el futuro.