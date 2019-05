Drogon se robó el show en el capítulo final de Game of Thrones

Los fanáticos de Game of Thrones no quedaron muy satisfechos con el cierre de la serie y así lo hicieron saber en las redes sociales, pero al menos parece que uno de los personajes sí conquistó a los espectadores: Drogon.

Este domingo 19 de mayo se transmitió el último capítulo del programa de HBO y las redes sociales prendieron fuego contra los guionistas, pero con Drogon fue todo diferente. Los usuarios de Twitter subieron muchas fotos y mensajes para despedir al último dragón que le quedó a Daenerys Targaryen.

Al momento de escribir esta nota, el domingo en la noche, Drogon era tendencia mundial, al igual que #Bran y #JonSnow.

Estas son algunas de las reacciones en Twitter (si no has visto el capítulo, es mejor que no sigas leyendo por los spoilers):

Inteligente

Drogon quemo el trono porque el nuevo Rey ya tiene silla propia. #GameOfThrones #GameOfThronesFinale pic.twitter.com/LZttP4v1ml — Jean Paul Osorio (@jeanpaulosorioo) May 20, 2019

Corazón partío

Drogon intentando despertar a Daenerys me rompió el corazón 💔#GameOfThrones pic.twitter.com/oINiURJNN0 — Fan De Arya︽✵︽🌈🇦🇷 (@HolySyzygy) May 20, 2019

me partió el corazón ver a Drogon tratando de despertar a Daenerys y luego llevándola lejos. fue el único que de verdad sufrió por su muerte 😭 #gameofthrones pic.twitter.com/pirlllMZID — ✵ (@findastark) May 20, 2019





Se une a la lista

Una explicación

Drogon no quema a Jon porque muy en el fondo siente que no fue su culpa que Daenerys haya muerto, el único culpable aquí era el trono de hierro... siempre fue el trono de hierro, el rompió con la rueda.#GameOfThrones pic.twitter.com/eutYMxo0GG — 🌜auntie zelda🌛|| GOT SPOILERS (@sritawinterfell) May 20, 2019

Amor y odio

#GameOfThrones Drogon haciendo lo que todos queremos con esta temporada #GameOfThronesFinale pic.twitter.com/v8Z2DBbJMX — Lau Moncayo (@LauMon25) May 20, 2019

Lo entendió

Después de 8 temporadas el único que entendió todo fue Drogon #GameOfThronesFinale pic.twitter.com/U8P4ihkGpc — 𝗗𝗿𝗮𝗰𝗮𝗿𝘆𝘀 | 𝘀𝗮𝘄 𝗲𝗻𝗱𝗴𝗮𝗺𝗲 𝘅𝟮 (@GameOfMxrvel) May 20, 2019

Se ganó el respeto

Drogon siempre fue leal a su madre, cuando ella lo fue perdiendo todo solo lo tenía a él y así fue hasta el final. Ahora quedó solo, sin sus hermanos y sin su madre. Estoy demasiado sensible pero quiero decir que este dragón se ganó todo mi respeto para siempre. #GameOfThrones pic.twitter.com/AQyOYDwvHH — Nico ⍟ (@niicoalvarez13) May 20, 2019

Lo mejor

Lo único que me gusto del capítulo fue que Drogon destruyó al verdadero asesino de Daenerys #GOTFinale pic.twitter.com/gGU0QT9fAj — Melisa Oviedo (@MeliOviedo27) May 20, 2019

Sentimiento nacional

Yo viendo a drogon queriendo levantar a dany 💔💔 #GameOfThrones pic.twitter.com/EDLdbrDN6a — Addi🌙 (@AddiG6) May 20, 2019