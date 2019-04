Cómo ver el Draft de la NFL 2019 por TV e Internet en Estados Unidos

Se puede decir que la temporada de la NFL comienza este mismo jueves 25 de abril con uno de los rituales más esperados en el año: el Draft.

Los mejores jugadores de la NCAA Football buscan la oportunidad para mostrar todo su talento en las "ligas mayores" y los equipos de la NFL se presentan con sus informes particulares para escoger a los talentos que vienen de las diferentes universidades de los Estados Unidos.

Kyler Murray, ganador del prestigioso TrofeoHeisman del fútbol americano colegial y cuya estatura (apenas 1.77 centímetros) genera muchos comentarios en la disciplina, es el jugador más mencionado. Otros nombres como Dwayne Haskins, quarterback de Ohio State y Drew Lock, de los Missouri Tigers, suenan mucho en el mercado.

En cuanto al orden para seleccionar jugadores, son los Arizona Cardinals quienes tendrán el dudoso honor de escoger primero. Le seguirán: los San Francisco 49ers, New York Jets, Oakland Raiders y Tampa Bay Buccaneers. Si quieres seguir el Draft de la NFL en vivo, te invitamos a que te conectes a la cobertura de CBS Sports, compañía de la casa matriz de CNET en Español.

A continuación te contamos todo lo que debes hacer para ver la ceremonia.

Cuándo y a qué hora es el draft

El Draft de la NFL comenzará este jueves 25 de abril desde Nashville, Tennessee, y depende de la zona que estés, puedes verlo a las 8 pm (hora del Este). Si estás en la capital mexicana, lo puedes ver a partir de las 7:00 p.m.

Después, hay dos jornadas más: el viernes 26 de abril (segunda y tercera ronda), a las 7 p.m. (hora del Este) y el sábado 27 de abril (de la cuarta a la séptima ronda), a las 12 pm (hora del Este).

Cómo ver el draft por televisión

ABC, ESPN, NFL Network y ESPN Deportes transmitirán en vivo el evento.

Cómo ver por Internet

Puedes usar las aplicaciones WatchESPN y NFL Mobile para seguir el Draft, sin embargo es probable que necesites tu cuenta de cable para ingresar.

A continuación te explicamos las opciones que hay para contar con los canales que siguen la NFL.

DirectTV Now

El paquete Plus básico de DirecTV Now es de US$ 50 e incluye ABC, ESPN y ESPN2. Ni el plan Plus ni Max traen NFL Network. Puedes usar su herramienta de búsqueda de canales para comprobar si hay una transmisión en vivo de ABC disponible donde vives.

El servicio más barato de DirectTV Now cuesta US$35 al mes e incluye ABC. Haz clic aquí para ver qué canales ofrece en tu zona.

Sling TV

Sling TV no cuenta con ABC, pero su plan Orange de US$25 al mes incluye ESPN y ESPN2, y el plan Blue de US$ 25 al mes tiene lNFL Network. Puede agrupar los planes de Orange y Blue por US$40 para un seguimiento completo de la NFL.

Hulu con TV en vivo

Hulu with Live TV cuesta US$45 al mes e incluye ABC, ESPN y ESPN2 pero no NFL Network. Haz clic aquí para ver los canales que Hulu ofrece en tu área.

FuboTV

FuboTV cuesta US$45 por mes e incluye NFL Network, pero no ABC, ESPN o ESPN2.

YouTube TV

YouTube TV cuesta US$50 al mes e incluye ABC, ESPN and ESPN2, sin embargo no cuenta con NFL Network. Inscribe tu código postal en su página de bienvenida para conocer su ABC está disponible en tu área.

PlayStation Vue

El plan Access de US$45 al mes de PlayStation Vue incluye ABC, ESPN y ESPN2, y su plan Core de US$50 al mes agrega la red NFL. Puede ver si hay una transmisión en vivo de ABC disponible en tu área aquí.

Importante: todos los servicios de transmisión de TV en vivo mencionados anteriormente ofrecen pruebas gratuitas, permiten cancelar en cualquier momento y requieren una conexión a Internet sólida.