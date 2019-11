La historia de los papas Francisco y Benedicto XVI llega a Netflix en nuevo tráiler

Netflix

Fue un evento histórico para los católicos del siglo XXI: El 28 de febrero de 2013 el papa Benedicto XVI renunció al solio y asumió el título de papa emérito, lo que no sucedía desde 1415. Se celebró entonces un nuevo cónclave en el Vaticano que eligió al cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio como nuevo papa, Francisco.

Esta historial real es la que cuenta la película Los dos papas (The Two Popes), de la que Netflix lanzó el martes 5 de noviembre un nuevo tráiler. El filme está dirigido por el realizador brasileño Fernando Meirelles (Ciudad de Dios) y cuenta con dos actores quienes prácticamente no requieren maquillaje, de lo parecidos que son las figuras que interpretan: Anthony Hopkins da vida al papa Benedicto XVI y Jonathan Pryce encarna a Francisco.

La película fue escrita por el tres veces nominado al Oscar, Anthony McCarten. La sinopsis de Los dos papas es la siguiente: "Frustrado con la dirección de la Iglesia, el Cardenal Bergoglio (Pryce) solicita permiso para retirarse al Papa

Benedicto XVI (Hopkins) en 2012. En lugar de eso, enfrentando el escándalo y la inseguridad, el introspectivo Papa Benedicto convoca a su más duro crítico y futuro sucesor a Roma para revelar un secreto que sacudiría los cimientos de la Iglesia Católica".

Los dos papas se estrena en cines selectos el 6 de diciembre y luego se emite en Netflix a partir del 20 de diciembre.