Los doodles de Google llegan a los celulares Pixel para alegrar un poco el día

Captura de pantalla por Juan Garzon/CNET

Los doodles de Google expanden su alcance y llegan a la barra de búsquedas del launcher de los celulares Pixel.

Google echa mano de sus doodles para alegrar, comunicar y celebrar diferentes eventos a través de su página Web, pero poco a poco se han ido expandiendo. Primero llegaron a ser parte de Google Now (ahora Google Feed) y más recientemente a la pantalla principal de celulares como el Pixel 3 y Pixel 3 XL.

El doodle que aparece en estos celulares es una animación cuando regresas a la pantalla de Inicio en la que aparece una flor en la barra de búsquedas de Google y le da un tono verde a la "G" de Google para representar la llegada de la primavera.

Este doodle no está disponible en todas partes del mundo, porque no en todas partes es primavera. Además, la animación no es continua, sino que solo aparece tres veces y luego desaparece hasta que regresas a la pantalla de Inicio.

Para poder ver estos doodles es necesario tener la última versión del app de Google y tener activa la opción de mostrar efectos en las preferencias de la barra de busqueda del launcher de los celulares Pixel. Igualmente, si quieres que no te aparezca esta animación también la puedes desactivar.

