Don't Look Deeper: Quibi prueba suerte con el género futurista y adolescente

No te estoy arruinando nada que no se haya visto ya en el tráiler de Don't Look Deeper. La nueva película en fragmentos de la plataforma de streaming Quibi, que se estrena este 27 de julio, se centra en la vida de Aisha (Helena Howard), una adolescente que siente que hay algo en ella que no acaba de estar bien. Aisha presiente que en realidad no es humana.

Creada por Jeffrey Lieber (cocreador de Lost) y el ex youtuber Charlie McDonnell y dirigida por Catherine Hardwicke (Twilight), Don't Look Deeper sigue la estructura de Quibi de dividir sus proyectos o películas en fragmentos de unos 10 minutos cada uno. Este título estará dividido en 14 episodios de los que he podido ver seis. Esa estructura fragmentada es tal vez una de mis mayores objeciones en contra de este título.

Al inicio de Don't Look Deeper Aisha tiene una sesión con su terapeuta (Emily Mortimer) y le cuenta su día en el suburbano Merced, California. Ha conspirado sobre qué harán el fin de semana con su novio (Jan Luis Castellanos). Le dice a su padre (Don Cheadle) que va a estudiar a casa de una amiga cuando en realidad va a una fiesta. Aisha no deja de ser una adolescente normal en un mundo bastante parecido al nuestro, excepto por la existencia de robots humanoides y asistentes de voz que lo entienden todo y controlan hogares verdaderamente inteligentes. Pero al final de ese primer día, la joven se da cuenta de que sus sospechas no eran fundamentadas.

Cada uno de los miniepisodios que forman esta historia acaba en un momento de suspense (o minisuspense) para invitar al espectador a ver el próximo. Y a pesar del esmero estético con el que Hardwicke dirige esta historia (tanto en el formato horizontal tradicional, como en formato vertical), ese cliffhanger interrumpe un poco el ritmo de una historia que hubiera funcionado mejor en forma de película tradicional de dos horas.

Son muchos los ingredientes de calidad de Don't Look Deeper (que desde luego me ha enganchado mucho más que uno de los títulos que reseñé coincidiendo con el lanzamiento de Quibi hace unos meses, Survive). Más allá de ese reparto sólido encabezado por Mortimer y Cheadle, Hardwicke demuestra ser una maestra del género adolescente. La directora viste a su protagonista con sudaderas lo suficientemente informales, pero completamente trendy a la vez. Ha escogido una serie de interiores que parecen sacados de una edición futurista de Architectural Digest donde los baños tienen puertas de cristal cromado, paredes rojas y luces fosforescentes parpadeantes. Y ha salpicado la banda sonora de Don't Look Deeper con temas contemporáneos y pegadizos como "The World We Made" de Ruelle.

Luego está el elemento de thriller. Y es que más allá de esa revelación inicial de Don't Look Deeper la serie sigue sorprendiendo episodio tras episodio y realmente me dejó con ganas de saber más. También de ver hasta qué punto la trama acabaría siendo completamente inverosímil o telenovelera en ese afán por asombrar al espectador con cada nueva entrega y seguir complicando las cosas.

En un universo interconectado, el de este título, en el que los high schools tienen bots humanoides que hacen las veces de consejeros estudiantiles y los vehículos tienen funciones de conducción autónoma para asegurarse de que no lleguemos tarde, la serie parece querer apuntar a qué significa ser humano. O hacernos reflexionar sobre si una entidad con inteligencia artificial y emocional que desarrolla consciencia puede considerarse realmente humana, sobre todo cuando tiene el aspecto de un humano. Naturalmente es un tema que ya hemos visto tratado antes en títulos como Humans o Ex Machina. Una parte de la premisa de Don't Look Deeper bien podría encajar en el típico episodio de Black Mirror. Don't Look Deeper añade a la ecuación futurista, de moraleja tecnológica y ciencia ficción ese elemento adolescente. Un ingrediente ligero que hizo que esta historia se me hiciera amena y de fácil consumo.

Entiendo lo que Quibi está tratando de hacer con esta y el resto de sus propuestas audiovisuales. La plataforma de streaming, que se lanzó el pasado 6 de abril, apuesta por el entretenimiento audiovisual servido en porciones de duración limitada y diseñadas para consumirse únicamente en el teléfono. Quibi está rectificando esa limitación de dispositivos y abriéndose a que veas su contenido también en tu televisor. Me hubiera encantado poder disfrutar de esta historia sin interrupciones cada 10 minutos y en la pantalla grande de mi casa. También tengo curiosidad por ver si Quibi va a seguir comprometido con su formato de "quick bites" (fragmentos cortos) o acabará evolucionando y produciendo contenido de todo tipo de duraciones. Aunque me gustó escuchar hablar al equipo de la serie en Comic-Con precisamente sobre el formato Quibi.

Don't Look Deeper estrena sus tres primeros episodios este 27 de julio en Quibi. Cada día entre semana la plataforma estrenará un episodio nuevo hasta la emisión del episodio final el 11 de agosto.

