Dónde y por cuánto comprar el Apple Watch Series 4

Apple

Apple insiste en conquistar espacio en tu muñeca con la presentación de la cuarta generación de su reloj inteligente.

La gigante de tecnología presentó dos versiones del Apple Watch Series 4 con nuevos tamaños, 40mm y 44mm, que harán a los relojes 2 milímetros más grande que las versiones anteriores de 38mm y 42mm.

Si quieres usar tu Apple Watch Series 4 sin tener que llevar uno de los nuevos teléfonos que anunció hoy la compañía -- iPhone XS y iPhone XS Max -- podrás comprar tu reloj con conectividad GPS y celular. Apple ofrecerá modelos en color gris espacial, plata y dorado, y seguirá su colaboraciones con Nike y Hermès.

Apple aún no ha compartido cuántas unidades de los Apple Watch ha vendido pero los dispositivos cada vez aportan más al balance de la empresa. Durante el tercer trimestre fiscal de 2018 los productos como el Apple Watch contribuyeron US$3,740 millones en ventas a Apple frente a los US$2,906 millones de las ventas de los iPhone. El Apple Watch llegó al mercado en 2015.

"El Apple Watch no sólo es el reloj inteligente No. 1 del mundo, es el reloj No. 1 punto", dijo Tim Cook, presidente ejecutivo de Apple durante el event.

A continuación te contamos cuándo puedes comprar el Apple Watch Series 4:

La preventa inicia el viernes 14 de septiembre en 26 países y territorios (incluyendo EE.UU., Canadá, Puerto Rico y España) para la versión GPS mientras que el modelo con GPS y conectividad celular se podrá pedir por adelantado en 16 países (incluyendo EE.UU., Canadá y España).

Ambos modelos estarán

disponibles en las minoristas el 21 de septiembre.

Lo que te costará el Apple Watch Series 4 :

El Watch Series 4 tiene un precio de US$399 para la versión con GPS

Con GPS y conectividad celular: US$499

Y si quieres probar el Apple Watch Series 3, Apple descontó el celular a US$279 y ya está disponible a ese precio.

Este artículo está en desarrollo.

CNET en Español está en el evento de Apple del 12 de septiembre en Cupertino. No te pierdas nuestro BLOG EN VIVO.