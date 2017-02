¿Dónde está el teléfono Nokia que estábamos esperando?

Este no es el teléfono insignia Nokia que has estado buscando.

La startup HMD, que es dueña de la licencia para fabricar móviles Nokia, lanzó el domingo una serie de dispositivos en su apuesta por hacer que la marca vuelva a ser un punto de referencia en el mundo celular.

HMD necesitará subir el voltaje. El teléfono de más alta gama que lanzaron es el el Nokia 6, un dispositivo de medio rango con un precio de US$229 que no va a emocionar a nadie como lo haría un superteléfono premium. El resto de los modelos presentados es aún más barato.

El director ejecutivo de HMD, Arto Nummela, dijo que quiere que Nokia sea uno de los jugadores principales a nivel global en los próximos años, pero queda claro que la startup está haciendo sus pininos. La estrategia subraya la cautela que cualquier compañía debe utilizar cuando se adentra en el brutalmente competitivo mercado de los teléfonos.

Así que mientras los fanáticos de los dispositivos antiguos quedarán decepcionados porque no hay una opción de alta gama para ellos, todo es parte de la estrategia de HMD para hacer llegar la experiencia Nokia a las manos de tanta gente como sea posible. ¿Qué mejor manera de hacerlo que con teléfonos que la gente sí pueda pagar?

Es una jugada medida y sensible por parte de HMD, dijo Ben Wood, analista de CCS Insight. Mucha de la gente que compre uno de los nuevos modelos Nokia estará buscando algo en el segmento de precio del rango medio, "pero se sentirá más cómoda con un teléfono de una marca que reconozca", más que uno de las numerosas marcas menos conocidas que hay en el mercado.

Reforzar el juego

Pero, en serio, ¿dónde está el modelo Nokia que va a plantar cara al iPhone 7 o intentar derrocar al Galaxy S7?

El director de producto de HMD, Juho Sarvikas, es tímido frente a la opción de que un teléfono de alta gama se una a la oferta de Nokia en el futuro cercano. "Esta es la primera oleada de nuestros dispositivos globales", dijo en una entrevista el sábado. "La idea es comenzar a partir de aquí".

La startup cree que tendrá la mayoría de impacto en el segmento del mercado de las gamas media y baja, donde espera sobresalir con calidad y con su nombre.

"La singularidad de la marca Nokia [...] siempre ha jugado un papel importante en cada punto de precio, desde los teléfonos de la gama inferior hasta los smartphones de la gama más alta", dijo Nummela.

Los analistas creen que los teléfonos de alta gama Nokia vienen en camino. ¿La mala noticia? Que tendrás que esperar.

"Esperamos que HMD ofrezca más dispositivos premium, especialmente centrados en la capacidad de la imagen, una vez que haya tenido un poco más de tiempo para que sus equipos de investigación y desarrollo operen", dijo Ian Fogg, analista de IHS Markit.

Una oportunidad mayor

El sector de los teléfonos de gamas media y baja supone el 50 por ciento del mercado global de telefonía, y con los Nokia Nokia 3, 5 y 6 -- sin olvidar el 3310 -- HMD tiene al sector cubierto. Si la compañía hubiera atacado el segmento superior del mercado -- el otro 50 por ciento -- se habría colocado en competencia directa con iPhone y Samsung, que tienen muchos recursos.

Presumen de presupuestos de mercadotecnia que "te sacan las lágrimas", dijo Wood.

Andrew Hoyle/CNET

Pero solamente porque Nokia no sea de alta gama eso no significa que no sea de alta calidad. HMD es única en sus inversiones a la hora de fabricar dispositivos de medio rango, de acuerdo con Sarvikas. "Buscamos el alto impacto", dijo.

Es calidad, además de "liderazgo en diseño" lo que Nummela promete será el sello distintivo de Nokia en los meses y años por venir. Nummela alabó las capacidades "sobresalientes" del socio de manufactura de HMD, Foxconn, el cual es conocido principalmente por fabricar el iPhone.

"Conoces a nuestro socio y su capacidad", dijo. "Así que lo que sea que nuestros diseñadores y equipos de producto estén soñando, ellos lo pueden fabricar".

Esperemos que esos diseñadores estén soñando en grande, porque el mundo los está observando y esperando un teléfono insignia digno de la marca Nokia.