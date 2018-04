Donald Trump intentó darle chamba a Bill Gates

Getty Images

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha corrido a mucho gente en fechas recientes, pero hace poco intentó contratar a un asesor científico.

Bill Gates, el multimillonario y confundador de Microsfot, se reunió con Trump en marzo y, según reportes, durante la reunión sobre la vacuna de la gripe universal el presidente le preguntó a Gates si quería ser el asesor científico de la Casa Blanca, según dijo el propio Gates a STAT News en una entrevista.

"Ese no es un buen uso de mi tiempo", le respondió Gates a Trump, según le contó el emprendedor a STAT. Incluso mencionó que no está seguro si Trump estaba hablando en serio.

"No lo puse a prueba, si es que estaba hablando en serio o no", dijo Gates. "Probablemente él mismo no sabía si estaba hablando en serio. Fue una cosa amigable. Estaba siendo amigable".

Ni Gates, contactado a través de la Bill & Melinda Gates Foundation, ni la Casa Blanca respondieron a una solicitud de comentario.

El presidente Trump y la industria de la tecnología han tenido una relación complicada desde que asumió el poder. Muchos ejecutivos de la industria, incluyendo Bill Gates, han criticado sus políticas migratorias, en ayuda internacional y otras áreas. Pero algunos miembros de Silicon Valley se han acercado más a Trump en fechas recientes. El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, estuvo presente en la cena de estado que otorgó la Casa Blanca al presidente de Francia hace unos días.

La Oficina de Políticas de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca ha estado sin director desde la salida de Barack Obama.