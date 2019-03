Trump llama al mandamás del iPhone 'Tim Apple'

Steven Musil/CNET

No hay duda de que Tim Cook es una de las figuras más reconocidas en el mundo empresarial en todo el mundo. Después de todo, es el presidente ejecutivo de Apple, una compañía que frecuentemente encabeza la lista de las empresa con mejor capitalización de mercado de Estados Unidos.

De hecho, Cook es casi sinónimo de la empresa, selecto directamente por el cofundador de Apple Steve Jobs para que le sucediera hace siete años. Pero esto no significa que su apellido refleje su lealtad hacia la empresa.

Pero, aparentemente en la cabeza del Presidente Donald Trump las cosas no son así. Durante una presentación el miércoles en una reunión del American Workforce Policy Advisory Board, Trump alabó a Cook por el trabajo que ha hecho por el comercio en Estados Unidos, el presidente se refirió a Cook como "Tim Apple" mientras los dos estaban sentados lado a lado.

"Vamos a abrir la fuerza laboral porque tenemos que hacerlo", dijo Trump. "Gente como Tim, tú te has expandido en todas partes y has hecho cosas que he querido que hicieras desde el principio. Yo solía decir, 'Tim, tienes que empezar a hacer estas cosas aquí', y tienes que poner una gran inversión en nuestro país. En verdad lo apreciamos mucho, Tim Apple".

Apple, la empresa, no ha contestado a una solicitud de comentario al respecto.

Si quieres presenciar el episodio, mira el video de abajo. La barrabasada de Trump ocurre a la 1 hora y 3 minutos.