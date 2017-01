Trump entrega su celular Android y recibe uno aprobado por el Servicio Secreto

Pool, Getty Images

¿Adivinen quién acaba de recibir un teléfono para tuitear aprobado por el Servicio Secreto?

El jueves, tan pronto llegó a Washington, DC para su toma de protesta como el presidente número 45 de EE.UU., Donald Trump tuvo que entregar su viejo celular Android a cambio de un teléfono bloqueado no identificado, de acuerdo con The Associated Press.

El teléfono viene con un nuevo número que sólo es conocido por un número limitado de personas. Esto marca un gran cambio para Trump, quien frecuentemente está en la línea con sus amigos, contactos de negocios, periodistas, líderes extranjeros y políticos.

Barack Obama fue el primer presidente en utilizar un dispositivo móvil aprobado por las agencias de seguridad debido a problemas de piratería. Al principio, Obama tuvo un BlackBerry muy modificado y más tarde cambió a otro teléfono que tenía la mayoría de las funciones totalmente deshabilitadas. No era conocido por usarlo para hacer o recibir llamadas, pero era uno de los pocos dispositivos que tenían acceso a la cuenta de @POTUS en Twitter.

Trump dijo a principios de esta semana que no usará la cuenta @POTUS, y en su lugar seguirá utilizando su cuenta de Twitter existente para comunicarse en las redes sociales.

El Servicio Secreto se negó a comentar esta historia.