Donald Glover: 'Lando era el único papel que quería hacer de Star Wars'

LOS ÁNGELES California -- "Cuando hice la audición de Star Wars le dije a mi agente que el único papel que quería hacer era Lando", contó Donald Glover durante una conferencia de prensa de la película en esta ciudad el sábado, 12 de mayo, en la que CNET en Español estuvo presente. Glover compartió el foro en esta ciudad con el resto del elenco y creadores de la cinta.

Pocos miembros del elenco de Solo: A Star Wars Story han causado tanto revuelo como Donald Glover, el actor y cantante que salió a la luz pública con la comedia de televisión Community, donde hacía un personaje que poco podía presagiar las alturas a las que llegaría su fama.

Ahora Glover hace de Lando Calrissian, uno de los personajes más complejos de la saga de La guerra de las galaxias en el nuevo spin-off de la franquicia galáctica.

Glover, además de ser creador y estrella de la serie de TV Atlanta, por la que ganó dos Emmys en 2017, es también cantante bajo el alias Childish Gambino. Su más reciente video, de la controversial canción "This Is America", ya superó las 80 millones de reproducciones en YouTube. Glover también actuó en Spider-Man: Homecoming y The Martian.

En The Empire Strikes Back, Lando, que es el administrador de la Ciudad de la Nube en el planeta Bespin, entrega a su amigo Han Solo a las garras de Darth Vader, quien lo congelará en carbonita para entregarlo al mafioso Jabba The Hutt. Pero después, Lando salva a la Princesa Leia, a Chewbacca y a los androides de las garras de Vader, y en Episode VI: Return of the Jedi, ayudará a rescatar a Solo en la guarida de Jabba.

Gabriel Sama/CNET

"Cuando tenía 7 años jugaba a que era él", recuerda Glover durante la conferencia de prensa, quien también contó que su papá era fan de la trilogía original.

"Lando fue mi primer muñeco de acción, y fue el primer personaje con el que me identifiqué, y me da mucho honor explorarlo más a profundidad", según citan a Glover en las notas de producción. "Creo que es un personaje realmente interesante. Algunas veces es bueno, algunas veces es malo, y realmente solo responde a sí mismo. Estas son características interesantes y honestas".

Solo: A Star Wars Story trata del joven Han Solo y de sus primeras incursiones en el mundo del contrabando galáctico. En la cinta conocerá no sólo a Chewbacca, su amigo de toda la vida, sino también a Calrissian, quien es el dueño original de la nave más famosa de la saga: el Millennium Falcon, la cual perderá en un juego de azar a manos de Solo.

Glover incluso nos dio un tour del Millennium Falcon días antes del estreno de la película:

A Han Solo lo conocimos por primera vez en Episode IV: A New Hope (1977) dentro de la famosa cantina Mos Eisley negociando el uso del Millennium Falcon con Obi Wan Kenobi y Luke Skywalker. Poco después, Han nos brindaría una de las escenas más controversiales de toda la franquicia cuando le dispara al verdoso cazarecompensas Greedo -- quien ha sido contratado por Jabba The Hutt para recaudar el dinero que le debe Solo. Es el momento en donde Han se establece como un personaje complicado, de moral dudosa y de un pasado criminal.

Pero con el tiempo -- y hasta su muerte en Episode VII: The Force Awakens -- Han Solo se convertiría en uno de los personajes más queridos de la saga: divertido, ingenioso, valiente y audaz, además de romántico. Su amor por la Princesa Leia da un fruto -- Ben Solo, también conocido como Kylo Ren -- que acaba siendo su verdugo.

En la conferencia de prensa, además de Glover estuvieron Alden Ehrenreich (Han Solo), Emilia Clarke (Qi'ra), Paul Bettany (Dryden Vos), Thandie Newton (Val), Joonas Suotamo (Chewbacca), Phoebe Waller-Bridge (L3-37) y Woody Harrelson, en el papel de Tobias Beckett, el mentor de Han Solo en el mundo del crimen.

Lucasfilm

También estuvieron el director Ron Howard y los guionistas Jon Kasdan (guionista y director de la película The First Time) y Lawrence Kasdan, padre de Jon y quien también escribió los guiones de Episode V: The Empire Strikes Back (1980), Episode VI: Return of the Jedi (1983) y The Force Awakens (2015). La película es producida por Kathleen Kennedy, Allison Shearmur y Simon Emanuel

El joven Han Solo es interpretado por Alden Ehrenreich (Hail Caesar!), quien desató reacciones encontradas tras los primeros avances que se han podido ver de la película. Emilia Clarke se dio a conocer con el personaje de Daenerys Targaryen en Game of Thrones, y en Solo personifica a Qi'Ra. Thandie Newton, como Val, es conocida por la serie Westworld, y Paul Bettany, como Dryden Vos, sale como Vision en las cintas de los Avengers.

Woody Harrelson, en el papel de Tobias Beckett, que es el mentor de Han Solo en el mundo del crimen, saltó a la fama cinematográfico por su papel de un psicópata enamorado en Natural Born Killers (1994).

"Lando es un personaje increíblemente cool. Es chistoso y divertido, guapo y carismático. Donald ha representado el papel para la pantalla con mucho entusiasmo y compromiso", explica Howard en las notas de producción del filme. "Es un tipo extremadamente creativo, con un respeto tremendo por Lando, lo que significó [el personaje] para las películas de Star Wars y la cultura popular", dice el director.

Lando también se caracteriza por su sentido de la moda. Incluso tiene un clóset lleno de capas en el Millennium Falcon. De hecho, Glover cuenta que al final de la filmación, los diseñadores le regalaron un cojín hecho de una de sus capas -- una peluda.

Cuando Glover contó esto en la conferencia de prensa, su coestrella Joonas Suotamo, quien hace el papel de Chewbacca, preguntó si el también podría recibir un cojín hecho de su famoso y muy peludo disfraz.

Al final de la sesión con periodistas, Glover dijo que lo que más le gusta de su personaje y de esta película de Star Wars es que son personas y situaciones complicadas, que no son blanco y negro.

"Realmente me encanta que no es tan simple" dijo.

Solo: A Star Wars Story se estrena el 25 de mayo de 2018 en Estados Unidos.