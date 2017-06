El sonido envolvente de Dolby Atmos llega a Netflix con 'Okja'

Netflix

Netflix anunció este miércoles que la tecnología de sonido Dolby Atmos llega al servicio de streaming este miércoles, 28 de junio, por primera vez con la película Okja.

La tecnología Dolby Atmos le permite al usuario poder escuchar el sonido de una película en 360 grados, es decir, que el sonido es envolvente y parece llegar de todas partes. Atmos hace que el sonido se escuche de forma más intensa, inmersiva y clara.

Sin embargo, para disfrutar de Dolby Atmos se requiere que un director le agregue esta tecnología de audio a la película, que el usuario tenga un dispositivo compatible y que un servicio de streaming como Netflix sea compatible. Por el momento, el app de Netflix sólo ofrece compatibilidad con Atmos en las consolas Xbox One y Xbox One S. Pero pronto todos los televisores LG OLED del 2017 ofrecerán la tecnología cuando se actualice el app de Netflix para esa plataforma. El servicio de streaming no dio a conocer cuándo su app ofrecerá Atmos en celulares como el LG G6 y el ZTE Axon 7, ambos ya compatibles con la tecnología de audio.

Okja, que se estrenó en el Festival de Cine de Cannes 2017, fue dirigida por el surcoreano Bong Joon Ho reconocido por su película The Host del 2006. Además de Okja, Netflix tiene previsto tener disponible las películas Blame! (28 de julio), Death Note (25 de agosto), Bright (diciembre 2017) y Wheelman (2017) con esta tecnología.

Hemos contactado a Netflix solicitando información sobre la compatibilidad con otros dispositivos. Actualizaremos este artículo cuando respondan.