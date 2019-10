La Doctora Polo deja Telemundo para protagonizar su propia película

La Doctora Polo deja la pantalla chica para abrirse camino en la grande.

Ana María Polo, conductora del espacio Caso cerrado, aseveró a The Associated Press que no seguirá en Telemundo, canal que transmite su programa, para protagonizar su propia película.

Polo trabajará con la productora chilena Forastera, conocida por realizar filmes como La nana, de Sebastián Silva, ganadora en 2009 de un premio en Sundance y nominada a un Globo de Oro; la comedia negra Dry Martina, de Che Sandoval; y el drama Aurora de Rodrigo Sepúlveda.

Caso cerrado es un programa que se transmite diariamente y en el que Polo, profesional de la leyes que nació en Cuba, escucha a diferentes partes en disputas, para luego dar su veredicto. La mayoría de conflictos son familiares.

La Doctora Polo, como es conocida la abogada, "tiene la capacidad de conectarse con las necesidades y emociones de la audiencia, interpretando de manera precisa el alma latinoamericana", dijo Rodrigo Toro, quien dirigirá el largometraje.

"Este es mi último año en televisión", aseveró Polo, una abogada de 60 años cuyo programa se transmite en Estados Unidos y en una veintena de países de América Latina a través de Telemundo. "Quiero hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de la rutina un poco y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también", aseguró en la entrevista con AP.

Polo reveló que ella protagonizará la cinta y que tomará clases de actuación. Aunque el elenco no está confirmado, acotó que le gustaría trabajar con el actor mexicano Humberto Zurita, y con la actriz estadounidense Sandra Bullock.

La película se filmará en varios países de Latinoamérica, entre ellos Panamá, e incluirá un elenco multinacional. Esperan estrenar la película a finales de 2020 o principios de 2021.