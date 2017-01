Al igual que quien se pone las botas de James Bond, el actor que interpreta al Doctor Who sabe que tarde o temprano dirá adiós al popular personaje de ciencia ficción lanzado por la BBC en 1963.

Acaba de ocurrir, pues Peter Capaldi -- el actor número 12 en interpretar el papel - confirmó hoy lunes en un programa de BBC Radio que dejará el personaje en diciembre de 2017, cuando culmine la actual temporada, la número 10 de la nueva era (la serie dejó de emitirse entre 1996 y fue relanzada en 2005).

BREAKING NEWS!

"It (the new series of Doctor Who) will be my last... I feel it's time to move on."

- Peter Capaldi

