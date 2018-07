"Todo esto es nuevo para mí. Nuevos rostros. Nuevos mundos. Nuevos tiempos".

Esta voz en off se escucha en el primer tráiler de la serie 11 de Doctor Who, presentado el jueves en la Comic-Con de San Diego. Y no es cualquier voz, sino la de la actriz Jodi Whittaker, la primera mujer que personificará al personaje principal de la famosa serie de ciencia ficción de la BBC.

Whittaker dará vida al decimotercer Doctor al sustituir al actor Peter Capaldi, quien dejó la serie en diciembre de 2017. Asimismo, el video introduce a los tres nuevos compañeros del Doctor, que serán interpretados por Bradley Walsh, Tosin Cole y Mandip Gill.

En el panel de la Comic-Con de San Diego también estuvo presente el nuevo showrunner de Doctor Who, el guionista y productor Chris Chibnall (Broadchurch).

La serie ha perdurado desde su lanzamiento en 1963 en parte a que el Doctor posee poderes regenerativos, que le permiten cambiar de forma cada cierto tiempo. Gracias a este ardid, diferentes actores —13, con la incorporación de Jodi Whittaker— han podido encarnar al personaje y la serie se ha mantenido al aire.

La denominada serie 11 de Doctor Who consistirá en diez episodios y se estrenará en otoño de 2018 en el canal BBC América en Estados Unidos.

