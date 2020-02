Doctor Strange 2 será reescrita por el creador de la serie Loki

Marvel Studios

La película Doctor Strange in the Multiverse of Madness está sometida a algunos cambios importantes, con un nuevo director -- posiblemente Sam Raimi -- reemplazando a Scott Derrickson . Y ahora parece que Michael Waldron reescribirá el guion original de la secuela de Doctor Strange, escrito originalmente por Jade Halley Bartlett, según publicó The Hollywood Reporter el viernes.

Waldron se desempeña actualmente como el showrunner de la futura serie de Marvel, Loki, protagonizada por Tom Hiddleston, prevista a estrenarse en Disney Plus en la primavera de 2021. Waldron fue anteriormente guionista de la serie de dibujos animados Rick and Morty.

El que Waldron escriba tanto Loki como Doctor Strange 2 luce como la combinación perfecta dado que ambos personajes quizás aparezcan en las tramas de ambos proyectos.

Si bien no se ha dicho oficialmente que Loki hará un cameo en Doctor Strange 2, sí se sabe que Doctor Strange será acompañado por Scarlet Witch, interpretada por Elizabeth Olsen. Para entender mejor a su personaje en la película, los fanáticos deberán ver la serie original de Disney Plus WandaVision, con estreno previsto en diciembre de 2020. Esta serie conducirá directamente a la aparición de Scarlet Witch en el Multiverso de la locura.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará en cines el 7 de mayo de 2021.