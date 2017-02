​DJI abrirá su primera tienda de drones en San Francisco

Agrandar Imagen César Salza/CNET

DJI inaugurará su primera tienda autorizada de venta de aeronaves no tripuladas este sábado en San Francisco. La compañía ha dado a conocer mediante un comunicado que la ciudad ha sido elegida por ser el centro neurálgico de la tecnología en EE.UU.

La nueva tienda permitirá que las personas interactúen con drones personales y profesionales. Desde el portable Mavic Pro hasta el Inspire 2, pensado para la grabación cinematográfica, tendrán cabida en este espacio.

La tienda se ubicará en el corazón del distrito financiero de San Francisco y contará con un espacio de vuelo autorizado, así como con un centro de reparación y un área de demostraciones y eventos. Según la empresa, el objetivo es que este sea un centro especializado para los aficionados y los usuarios profesionales por igual.

Si te acercas el sábado a la inauguración de esta tienda, encontrarás experiencias con el Mavic Pro y también con el dron Phantom, así como el estabilizador Osmo. La tienda abrirá las puertas desde las 10:30 a.m. PST y regalará a los 20 primeros clientes en comprar un Mavic Pro el libro "Above the World: Earth A Drone's Eye" (Por encima del mundo: la Tierra a ojo de dron).