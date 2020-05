Google avanza en contratación de latinos, negros y otras minorías

James Martin/CNET

El último informe de diversidad de Google que muestra que el gigante de las búsquedas avanzó progresivamente en la contratación de empleados negros y latinos, lo que subraya las dificultades que los gigantes de Silicon Valley tienen para hacer que sus fuerzas laborales sean más representativas de las personas que usan sus productos.

Las cifras, publicadas el martes 5 de mayo, son parte de una práctica anual en Google, que tiene una base de empleados a tiempo completo de más de 100,000 personas. En 2019, la fuerza laboral global a tiempo completo de Google era 68 por ciento hombres y 32 por ciento mujeres, en comparación con 68.4 por ciento hombres y 31.6 por ciento mujeres el año anterior.

En Estados Unidos, la compañía reportó un aumento de empleados negros a 3.7 por ciento del total, frente a 3.4 por ciento del año anterior, y empleados latinos a 5.9 por ciento frente al 5.7 por ciento. La compañía no da cifras absolutas para grupos demográficos.

Los empleados combinados, blancos y asiáticos constituyen la gran mayoría de la fuerza laboral de la compañía, lo que representa más de nueve de cada 10 puestos (93.6 por ciento). Durante el año pasado, el número de empleados blancos cayó a 51.7 por ciento, desde el 54.4 por ciento, mientras que el porcentaje de empleados asiáticos aumentó a 41.9 por ciento desde 39.8 por ciento.

Si bien el número de empleados negros y latinos sigue siendo relativamente pequeño en comparación con la fuerza laboral total, Google dijo que está contratando personas de esos grupos a un ritmo más rápido que otros grupos. Por ejemplo, desde que Google comenzó a publicar informes de diversidad en 2014, el crecimiento de personal para la compañía en general fue del 170 por ciento, mientras que la compañía aumentó más del cuádruple el número de empleados negros durante ese tiempo.

Melonie Parker, directora de diversidad de Google, dijo que la compañía ha agregado "miles" de mujeres y personas de color desde 2014, pero reconoció que la compañía tiene un largo camino por recorrer.

"El progreso que seguimos haciendo es difícil", dijo Parker en una entrevista. "Pero reconocemos que no hay una sola respuesta. Hay un enfoque multifacético".

En los últimos años, Silicon Valley ha estado bajo una intensa atención en lo que respecta a la diversidad. Con el mayor escrutinio, las compañías tecnológicas han dedicado dinero y recursos para cambiar su demografía. En 2015, Intel prometió invertir US$300 millones para la causa, incluso vinculando la compensación ejecutiva a los objetivos de diversidad.

Empresas como AT&T, Lyft y Twitter patrocinan grupos educativos sin fines de lucro como Girls Who Code y Black Girls Code. Otros, como Netflix, Facebook e IBM, han extendido las políticas de licencia familiar, en un esfuerzo por abordar temas como el cuidado de niños, que con frecuencia se mencionan como razones por las cuales las mujeres y las personas de color dejan sus trabajos. Apple, Salesforce y PayPal dicen que han alcanzado la igualdad salarial.

Contratistas y más allá

El informe del martes solo tiene en cuenta a los empleados de tiempo completo de Google y no se dirige a sus "trabajadores temporales, vendedores y contratistas" (conocidos en conjunto, en inglés, como TVCs). Se ha reportado que ese grupo rebasa en números al personal de tiempo completo de Google. Cuando se le preguntó si Google se comprometería o consideraría un informe sobre los datos de TVCs, Parker dijo "no en este momento". Ella se negó a comentar por qué la compañía no lo haría.

La diversidad ha sido un tema candente en Google durante los últimos años. En 2017, la compañía fue sacudida por lo que se conoció como el infame memo antidiversidad de Google. La carta abierta de 10 páginas y 3,300 palabras fue escrita por el entonces ingeniero James Damore, quien argumentó que existe una brecha de género en Google no solo por el sexismo, sino en parte por las diferencias "biológicas" entre hombres y mujeres. La controversia provocó la indignación nacional.

Reproduciendo: Mira esto: La inteligencia artificial y la diversidad: Una unión...

Los críticos de Google han tenido otras quejas cuando se trata de diversidad. A fines del año pasado, Google despidió a un puñado de trabajadores que participaban activamente en los esfuerzos de organización del lugar de trabajo. Google dijo que la compañía despidió a los trabajadores por violar la seguridad interna y los protocolos de datos, pero algunos críticos afirmaron que Google estaba tomando represalias por su trabajo en protesta por la compañía. Google también fue acusada de discriminación sexual porque varios de los trabajadores despedidos son parte de la comunidad LGBTQ.

Parker, quien se convirtió en la jefa de diversidad de Google después de que su predecesora Danielle Brown dijo que dejaría el cargo hace un año, declinó hacer comentarios sobre esos despidos.

Google también se ha enfrentado a críticas de sus empleados por las condiciones del lugar de trabajo. En 2018, aproximadamente 20,000 trabajadores de Google salieron de las oficinas de la compañía en todo el mundo para protestar por su manejo de las acusaciones de agresión sexual dirigidas a ejecutivos clave. Una de las demandas de la protesta era elevar al jefe de diversidad, un papel en ese momento de Brown, a que reportara directamente al presidente ejecutivo, Sundar Pichai, en lugar de a la jefa de recursos humanos Eileen Naughton. El objetivo era demostrar el compromiso de Google con la diversidad. La compañía no hizo ese cambio.

Parker defendió la estructura de trabajo existente durante la entrevista, diciendo que le gustaban las líneas de informes actuales.

"La equidad es parte de nuestra estrategia y nos aseguramos de que los sistemas funcionen según lo previsto", dijo. "Y al estar incrustada en la organización de recursos humanos, puedo influir mejor en ese sistema permaneciendo dentro de recursos humanos".

Con la colaboración de Laura Martínez.