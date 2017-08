¿No puedes ir a Disney de vacaciones? Siempre te quedará Google Street View

Google Street View

¿Estás loco por ir a Disney World en Orlando y perderte en Pandora - The World of Avatar igual que lo hizo nuestro colaborador y reportero incansable César Salza? Pero, ¿andas justo de dinero o te quedaste sin días de vacaciones?

No te preocupes, Internet te puede ayudar. Y es que Google Street View ha presentado hoy 11 nuevos recorridos en los parques de atracciones de Disney en California y Florida, según un comunicado de prensa. De modo que vas a poder pasear, al menos virtualmente, por el barrio de Mickey y Minnie Mouse, ver el castillo de la bella durmiente en todo su esplendor o descubrir cómo es la atracción de Guardians of the Galaxy.

Estos recorridos de Google Street Views pueden ser una buena manera de ayudarte a planificar tus próximas vacaciones a Disneyland o Disney World, recordar viajes pasados o simplemente transportarte allí sin necesidad de hacer cola.

Estos son los nuevos trayectos virtuales de los que podrás disfrutar con la función de vista callejera de Google Maps:

Disneyland Park (Anaheim, California)

Las casas de Mickey y Minnie Mouse

California Adventures

Guardians of Galaxy

Disney Springs - Tiendas y restaurantes (Anaheim, California)

Disney Magic Kingdom Park (Orlando, Florida)

El castillo de la bella durmiente

Epcot (Orlando, Florida)

Epcot, pabellón del Reino Unido

Epcot, pabellón de Francia

Epcot, pabellón de Marruecos

Epcot, pabellón de Japón

Epcot, pabellón de Italia

Epcot, pabellón de Alemania

Epcot, pabellón de China

Epcot, pabellón de Noruega

Disney Hollywood Studios (Orlando, Florida)

Disney Animal Kingdom Park (Orlando, Florida)

Pandora - The World of Avatar

Disney's Typhoon Lagoon Water Park( Orlando, Florida)

Disney's Blizzard Beach Water Park (Orlando, Florida)

ESPN Wide World of Sports