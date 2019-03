Disney concreta toma de control de Fox, creando un monstruo para enfrentar a Netflix

Chuck Zlotnick/Marvel Studios

Era uno de los anuncios más esperados de Hollywood.

Disney, la compañía de medios de comunicación tradicional más grande del mundo, concretó la toma de posesión de las principales partes del gigante de Hollywood 21st Century Fox el martes por la noche. El acuerdo queda sellado oficialmente después de un año en que las compañías llegaron a un acuerdo para fusionarse en un acuerdo valorado en US$71,300 millones.

El acuerdo finaliza uno de los ejemplos más llamativos de Hollywood para fortalecerse contra la competencia que representan potencias digitales como Netflix, Amazon y –muy pronto– Apple. Esas compañías han estado invirtiendo dinero (mucho dinero) para producir sus propios programas de televisión y películas. Las bajas tarifas mensuales de los servicios de transmisión han hecho también que la gente abandone su servicio de cable.

Es importante destacar que la adquisición de Fox se completa antes del lanzamiento del propio servicio de Disney, llamado Disney+ y con el que busca competir con Netflix más adelante este año. Bob Iger, el presidente ejecutivo de Disney, calificó el servicio de transmisión como la "mayor prioridad" de la compañía para 2019. El agregar a Fox traerá a Disney una biblioteca aún más grande de contenidos importantes para incluir en su oferta.

Fox es la sede de grandes franquicias, incluyendo X-Men, Deadpool, Kingsmen y Planet of the Apes; de películas animadas como Ice Age y de activos de televisión como The Simpsons, así como también del canal FX. El acuerdo abarca los estudios de cine y televisión 21st Century Fox, así como un grupo de cable que comprende FX, National Geographic, más de 300 canales internacionales y 22 redes deportivas regionales. El acuerdo también incluye al gigante televisivo Sky en el Reino Unido y Europa.

El acuerdo transfiere la participación del 30 por ciento de Fox en Hulu a Disney, esencialmente duplicando la propiedad de Disney y otorgándole a Hulu una participación mayoritaria por primera vez en su historia de más de una década. NBCUniversal, propiedad de Comcast, continúa teniendo el 30 por ciento y WarnerMedia de AT&T tiene el 10 por ciento restante.

Con la colaboración de Laura Martínez.