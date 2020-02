Disney da más detalles del hotel Galactic Starcruiser que abrirá en 2021

Disney/Lucasfilm

Disney nos ha dado un vistazo muy de cerca a su hotel con temática Star Wars que abrirá en Walt Disney World en 2021. El hotel, que está diseñado para parecerse a un Starcruiser, comenzará a aceptar reservas en 2020, dijo Disney. La compañía también dio a conocer detalles del lobby del hotel y las habitaciones en un nuevo video publicado en YouTube donde además podemos ver que todos los huéspedes deberán tomar una clase de manejo de lightsaber.

"Los huéspedes serán invitados a participar en una variedad de actividades", dice Ann Morrow Johnson, productora ejecutiva de Walt Disney Imagineering, en el video.

A bordo del Halcyon, también podrás dar un tour por el puente y operar el sistema de navegación y defensa de la nave. "Ese entrenamiento que haces como parte de tu recorrido por el puente finalmente vale la pena y te hace parte de esta historia galáctica de Star Wars", dice Johnson en el video (insertado aquí abajo).

Los huéspedes que se queden en el Star Wars: Galactic Starcruiser vivirán a bordo de una nave estelar por dos noches. La entrada al hotel se realizará a través de un transbordador espacial con una ventana en la parte superior que muestra el viaje a través del espacio exterior, a medida que la nave estelar aparece lentamente. Luego te depositarán en el atrio del hotel.

"Star Wars: Galactic Starcruiser es un tipo de experiencia completamente nueva", dijo Johnson. "Por primera vez, vamos a invitar a los huéspedes a convertirse en héroes de su propia aventura de Star Wars".

El arte conceptual del atrio muestra droides, wookiees, stormtroopers y un tubo con anuncios holográficos. Las cabinas tienen capacidad para hasta cinco personas, con el tema de la nave espacial que se extiende a las puertas futuristas, literas y ventanas que muestran la vista al espacio exterior.

Disney/Lucasfilm

Disney dijo en diciembre que el hotel de lujo en Orlando, Florida, sería una experiencia "inmersiva" con un "itinerario al estilo de un crucero [con] una historia de Star Wars 24/7". Las estancias en el hotel también incluirán transportes especiales de pasajeros directamente a Batuu, el área temática de Star Wars del parque.

"Para pasar de Star Wars: Galactic Starcruiser a Star Wars: Galaxy's Edge y viceversa, permanecerás completamente en la historia al subir a bordo de unos barcos diseñados específicamente para esta nueva experiencia inmersiva", dijo Disney en un blog en diciembre. "Te conectará directamente a un puerto espacial en Black Spire Outpost en Batuu".

El hotel es la última pieza del esfuerzo de Disney para crear experiencias inmersivas de Star Wars para los huéspedes en sus parques temáticos. El área de resort más nueva se lanzó el 31 de mayo en Disneyland y en Disney World en agosto. La primera atracción en Star Wars: Galaxy's Edge fue el paseo interactivo Millennium Falcon: Smuggler's Run, que te permite ayudar a dirigir, reparar una nave espacial e incluso disparar misiles.

La segunda atracción, Rise of the Resistance, se inauguró el 5 de diciembre de 2019, el cumpleaños de Walt Disney, en Walt Disney World y el 17 de enero de 2020 en Disneyland. Disney llama a Rise of the Resistance una experiencia multiplataforma y "la atracción más inmersiva y avanzada jamás imaginada en un parque Disney."