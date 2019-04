Disney se reunirá para definir futuro de Star Wars luego del Episodio IX

Lucasfilm Ltd.

La fecha ya está fijada. Kathleen Kennedy, presidente de Lucasfilm, reveló a The Hollywood Reporter que dentro de un mes, en mayo, habrá una reunión con el director Rian Johnson (Star Wars: The Last Jedi) y con los productores David Benioff y D.B. Weiss para discutir los próximos diez años de películas Star Wars luego del Episodio IX.

El jueves pasado Bob Iger, presidente ejecutivo de The Walt Disney Company, informó a Bloomberg Television que no había planes específicos para películas después de Star Wars: The Rise of Skywalker. "Tomaremos una pausa, algún tiempo tiempo libre y haremos un reset, porque la saga Skywalker termina con esta novena película. Habrá otras películas de Star Wars, pero haremos una pausa".

Muchos encuentran la razón de esta cautela en la recaudación muy por debajo de lo estimado y la pobre recepción por parte de la crítica de la película Solo: A Star Wars Story (2018), que generó US$392.9 millones en taquilla, según Box Office Mojo. Y Star Wars: The Last Jedi (2018), pese a que fue el filme más taquillero de 2017 a nivel global, recibió críticas de muchos fanáticos por la manera en que cerró la historia de Luke Skywalker (Mark Hamill).

Disney pondrá por ahora el foco en las series de Star Wars exclusivas para su plataforma de streaming Disney+ (Disney Plus), que entra en servicio el 12 de noviembre. Es el caso de The Mandalorian, protagonizada por Pedro Pascal y que cuenta la historia de un cazarrecompensas en los confines de la galaxia; una serie precuela de Rogue One, aún sin título, sobre el espía rebelde Cassian Andor, protagonizada por Diego Luna; y la serie animada Star Wars: The Clone Wars, de la que se emitirá una séptima temporada.

"Estamos hablando de la próxima saga. No solo estamos hablando de otra trilogía, estamos hablando de lo que haremos en los próximos 10 años o más", dijo Kennedy a The Hollywood Reporter. En pocas palabras, Lucasfilm desea otras historias de Star Wars tan perdurables y exitosas como las de la saga Skywalker.

De allí que Disney ahora decida tomarse su tiempo para hacer las cosas sin apuros. De allí la reunión con Rian Johnson, a cargo de crear una nueva trilogía con otros personajes; y con los creadores de la serie Game of Thrones, David Benioff y D.B. Weiss, contratados para desarrollar otra trilogía de Star Wars diferente a la de Rian Johnson.

Star Wars: The Rise of Skywalker se estrena en cines el 20 de diciembre.