La revista Variety publicó el miércoles que la futura plataforma de streaming Disney Play producirá varias series limitadas basadas en personajes del Universo Cinematográfico Marvel. La publicación incluso especificó que habrá programas centrados en las figuras de Loki y Scarlet Witch así como en otros superhéroes que todavía no han protagonizado sus propias películas.

El reporte de Variety da a entender que el roster secundario del Universo Cinematográfico Marvel, como Falcon o Hawkeye, por ejemplo, podría ser susceptible de tener sus propias series en la plataforma de streaming. Así que nada de series de Iron Man o Captain America en Disney Play.

A finales de agosto se reveló que esta plataforma de streaming se llamará Disney Play, con miras a estrenarse en el cuarto trimestre de 2019. A un costo de US$8 al mes, Disney Play pondrá a disposición de sus subscriptores el amplio catálogo de Disney, incluyendo las películas de Marvel, Pixar y Star Wars, y los programas en sus cadenas de televisión Disney Channel, Disney Junior y Disney XD.

Una diferencia sustantiva de la estrategia de Disney para su plataforma de streaming es que, a diferencia de los shows de Marvel en Netflix, que no hacen crossover con las películas, en el caso de Disney Play sí se repetirán actores. Estrellas como Tom Hiddleston (Loki) y Elizabeth Olsen (Scarlet Witch) repetirán en los papeles que interpretan en el Universo Cinematográfico Marvel.

Según Variety, cada una de estas series tendría de seis a ocho episodios, con Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, a cargo del desarrollo de cada programa.

La prensa en Hollywood percibe esta jugada de Disney como una confirmación de la seriedad con la que la compañía se está tomando su incursión en el negocio de streaming, pues está recurriendo a las franquicias más prestigiosas, como es el caso de Marvel, Pixar y Star Wars. Aunque algunos analistas, como Scott Mendelson en la revista Forbes, ven riesgos en esta estrategia.

En marzo, Disney anunció que Jon Favreau (The Jungle Book) escribirá y será productor ejecutivo de una serie con actores basada en Star Wars exclusiva para la plataforma de streaming. Según Variety, el costo de esta serie con actores asciende a US$100 millones (digna de un show como Game of Thrones). Y durante la Comic-Con de San Diego, en julio, reveló que revivirá la serie animada Star Wars: The Clone Wars, produciendo 12 nuevos episodios que equivaldría a la séptima temporada.

