Disney retrasa de nuevo el estreno de Black Widow y otros títulos: reporte

Marvel

Siguen los retrasos de estrenos cinematográficos en 2020 a causa de la pandemia del coronavirus. Tal como decían los rumores desde hace unos días y, según publica Deadline, Disney ha ajustado varias de las fechas de estreno de sus próximos títulos.

Por el momento, ningún otro de sus títulos recibirá el trato de Mulan y se estrenará directamente en su servicio de streaming, Disney Plus. La película de animación Soul continúa con fecha de estreno en salas de cine, prevista para el 20 de noviembre de 2020.

Sin embargo, quizá para evitar un final de año más saturado de grandes estrenos cinematográficos que años previos y en vista de que los estrenos inmediatos en cines aún no son viables, Disney ha retrasado algunos de sus títulos a 2021.

Será el caso del título de Marvel Black Widow, que pasará del 6 de noviembre de 2020 al 7 de mayo de 2021. Eso provoca también el estreno de Eternals el 5 de noviembre de 2021, previamente su estreno iba a producirse el 12 de febrero de 2021. Sang-Chi and the Legend of the Ten Rings pasará a su vez del 7 de mayo de 2021 al 9 de julio de 2021. Este 2020 va a ser finalmente un año completamente falto de estrenos cinematográficos de Marvel, algo que todavía nos hace pensar más en las promesas de 2021.

Otros de los cambios en el calendario de Disney, según Deadline, incluyen el estreno de la secuela The King's Man el 12 de febrero de 2021. Y la versión de Steven Spielberg de West Side Story, que se intuía como uno de los títulos con opciones de Oscar de este año, pasará de su fecha de estreno inicial el 18 de diciembre de 2020 al 10 de diciembre de 2021.

Lo que sí que podríamos ver en 2020, pero más tarde de lo previsto inicialmente, es Death on the Nile. La película protagonizada y dirigida por Kenneth Branagh se estrenará el 18 de diciembre de este año.

Todavía está por ver si 2020 nos da alguna otra sorpresa en cuanto al calendario cinematográfico. Estos son todos los cambios de fechas de Disney, previstos hasta el momento:

Death on the Nile pasa del 23 de octubre de 2020 al 18 de diciembre de 2020

The Empty Man pasa del 4 de diciembre de 2020 al 23 de octubre de 2020

Black Widow pasa del 6 de noviembre de 2020 al 7 de mayo de 2021

Eternals pasa del 12 de febrero de 2021 al 5 de noviembre de 2021

Shang Chi and the Legend of the Ten Rings pasa del 7 de mayo de 2021 al 9 de julio de 2021

Deep Water pasa del 13 de noviembre de 2020 de 2020 al 13 de agosto de 2021

West Side Story pasa del 18 de diciembre de 2020 al 10 de diciembre de 2021

The King's Man pasa del 26 de febrero de 2021 al 12 de febrero de 2021

