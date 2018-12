Disney recauda US$7,000 millones en la taquilla global en 2018: reporte

Marvel Studios

Avengers: Infinity War. Black Panther. Incredibles 2. Tres películas que recaudaron más US$1,000 millones en la taquilla global (de hecho, Infinity War superó los US$2,000 millones). Así que no resulta sorprendente que cuando restan tres semanas para culminar el año, Disney haya alcanzado los US$7,000 millones en la taquilla global, como reporta Variety.

Esta es apenas la segunda oportunidad en la historia de Hollywood en la que un estudio supera esta cifra de recaudación, siendo Disney la que fijó este récord en 2016 cuando generó US$7,600 millones en la taquilla mundial.

A la fecha, películas de Disney ocupan el primero, segundo y cuarto puesto de las más taquilleras del año -- Infinity War (US$2,049.7 millones), Black Panther (US$1,346.9 millones) e Incredibles 2 (US$1,241.4 millones) -- con Jurassic World: Fallen Kingdom, de Universal Pictures, en el tercer lugar, con US$1,304.9 millones.

Pero otros filmes también aportaron mucho más que un grano de arena a esta récord, pues Ant-Man and the Wasp y Ralph Breaks the Internet han resultado éxitos de la taquilla global. La única nota discordante fue Solo: A Star Wars Story, que recaudó por debajo de lo esperado para una película de la saga Star Wars, apenas US$392.9 millones en todo el mundo.

Disney todavía cuenta con un estreno importante antes de que concluya 2018, con Mary Poppins Returns, cuyo debut en cartelera está previsto para el 19 de diciembre.

