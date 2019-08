Disney prepara el reboot de 'Home Alone' –y los tuiteros no la quieren ver

¿Una nueva versión de Home Alone? Los tuiteros son contundentes: ¡No, gracias!

Según algunos medios de comunicación de Estados Unidos, Disney está planeando el reboot de varias películas que pertenecen a la biblioteca de 21st Century Fox, entre ellas la que protagonizó Macaulay Culkin y que en Latinoamérica se conoce como Mi pobre angelito (1990).

"Durante la llamada de ganancias de Disney el martes por la tarde, el presidente ejecutivo, Bob Iger, reveló que las propiedades de Fox Night at the Museum, Diary of a Wimpy Kid, Home Alone and Cheaper by the Dozen se relanzarían para el próximo servicio de transmisión del estudio, Disney +", publicó The Hollywood Reporter el 6 de agosto.

Reproduciendo: Mira esto: Todo lo que vimos en Google I/O, novedades de Disney...

Home Alone, que fue dirigida por Chris Columbus, cuenta la historia de un niño que se queda en casa por el olvido de sus padres, y combate a unos ladrones que intentan ingresar al hogar. La cinta catapultó a Culkin como la mayor estrella infantil del momento.

No está claro si las cintas regresarán en forma de serie para la televisión para el servicio de streaming Disney Plus o como franquicias para el cine. Lo que sí está claro es que a nadie le parece una buena idea. Los usuarios de Twitter han mostrado su rechazo al relanzamiento de estos clásicos; tanto que la etiqueta Home Alone se convirtió en tendencia mundial el 7 de agosto.

Aquí algunas reacciones:

¡No, gracias!

¡No, gracias! El presidente de The Walt Disney Company, Bob Iger, anuncia que se prepara un remake de #MiPobreAngelito (#HomeAlone), exclusivo para Disney Plus. pic.twitter.com/2iXFIsFiV5 — Stivi De Tivi (@StiviDeTivi) August 7, 2019

No las toquen

Home alone o mi pobre angelito es enserio, no me jodas disney😑🤬, esas películas son un clásico que no se deben tocadas y rebooteadas....#disney #homealone https://t.co/Ki7jYtdz1Z — Jonathan_pilligua (@Jonathan_25op) August 7, 2019

No tiene sentido

El remake de #HomeAlone en tiempos actuales no tiene sentido. ¿80 minutos de película sobre un niño embobado en el celular o jugando videojuegos? pic.twitter.com/lY8pi5KmLF — IRA (@Blackdeerly) August 7, 2019

Déjenlo solito

Me waking up to the news that Disney are remaking Home Alone...



LEAVE HOME ALONE ALONE! pic.twitter.com/dun25Qpd6p — Siobhán Doyle (@thekickart) August 7, 2019

Deténganse

Disney: We’re going to remake the classic that is Home Alone



Literally Everybody: #HomeAlone



pic.twitter.com/0MBW1TbYtd — David Grimmett (@TheDGrimmett) August 7, 2019

Retrocedan

Disney: we're remaking Home Alone



Me: pic.twitter.com/wXaivnuyKY — @Jack Is a Nazi Sympathizer (@ToastyMcStrudel) August 7, 2019

Las pruebas para no cometer este pecado

Y Disney quiere hacer el remake de #HomeAlone , ya lo hicieron mal amigos pic.twitter.com/IjCf1FC1Nn — Ŧεlιρε ™️ (@__Matta___) August 7, 2019

Disney wants to reboot #HomeAlone Nobody wants this. Want proof? There are 4 sequels to Home Alone that nobody cares about.

The first movie was perfect. No reboot or sequel will ever recapture the magic that was the orginal. pic.twitter.com/tvJMTiUJSl — sean brett (@BaconKnight) August 7, 2019

¿Por qué?

Home Alone is a classic. Just leave it alone pic.twitter.com/LtFv4L5uY9 — 🍀🌺 (@Aurelie_Salas) August 7, 2019