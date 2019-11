Disney quiere que Robert Downey Jr. y otros Avengers sean nominados al Oscar

Marvel Studios

La película Avengers: Endgame ya conquistó la taquilla global, pero ¿podría este blockbuster de Marvel ganar en los premios de la Academia de Hollywood? Pese a que Robert Downey Jr. afirmó recientemente que no quería que Disney los postulara para el premio Oscar, él está en lista junto con otros 12 actores de la película.

La página Web de Disney dedicada a la campaña de premios ahora incluye a Downey, Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Josh Brolin, Paul Rudd, Don Cheadle, Scarlett Johansson, Gwyneth Paltrow, Zoe Saldana, Karen Gillan y Brie Larson como nombres que el estudio aspira a que sean considerados en las categorías de mejor actor de reparto y actriz de reparto en los premios Oscar.

El reparto de la película no se encuentra solo. Disney también propone que los directores Joe y Anthony Russo, los guionistas Christopher Markus y Stephen McFeely, y muchos otros integrantes del equipo de producción sean tomados en cuenta por los premios Oscar.

En una versión anterior de la página Web, Downey no estaba en la lista, y algunos fanáticos lo consideraron un desaire. Pero cuando fue consultado por el animador Howard Stern en su programa radiofónico, Downey dijo: "Me encanta que hayas sacado a colación este tema porque ha habido cierta discusión al respecto (proponiendo mi nombre para una nominación al Oscar), y les dije que no lo hicieran".

El estudio quizás esté promoviendo muchos nombres de estrellas, pero eso no significa que resulten nominados. Como bien señala la página Web ComicBook.com, lo más probable es que Avengers: Endgame resulte postulada en las categorías técnicas, como efectos visuales.

La Academia de Artes y Ciencias de Hollywood, que concede los premios Oscar, hará públicas las nominaciones el 13 de enero de 2020. Y la gala de entrega de premios será el 9 de febrero de 2020.