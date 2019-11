Disney Plus vs. Netflix vs. Apple TV Plus vs. HBO Max: ¿Cuál debes contratar?

David Katzmaier/CNET

El esperado lanzamiento de Disney Plus finalmente llegó, lo que significa que cualquiera que busque algo para ver en esta temporada festiva tendrá otro servicio de streaming de video para agregar a su lista, más allá de Netflix, Amazon Prime Video y la otra plataforma de Disney, Hulu. Pero las nuevas opciones no se detendrán con Disney. En abril de 2020, Comcast lanzará su propio servicio, Peacock, y en mayo AT&T ofrecerá HBO Max. Con la gran batalla hasta ahora entre Disney, Apple y Netflix, y pronto HBO Max, aquí hay un desglose de la posición de cada uno en este momento.

Lo básico: Precio, títulos y más

Netflix

Los planes para Disney, Apple y HBO son relativamente sencillos. Hay un plan único para cada servicio que incluye transmisión 4K HDR, descargas móviles y la capacidad de que varias personas lo vean al mismo tiempo.

Netflix es un poco más complicado con sus tres planes: tienen un precio inicial de US$8.99 por mes para una transmisión única que no es HD que se puede descargar en un teléfono o tableta. El siguiente es su plan más popular de US$12.99 mensuales para dos transmisiones en HD y la capacidad de descargar en dos dispositivos. Por último, hay un plan de US$15.99 al mes para cuatro transmisiones en 4K HDR y descargas en hasta cuatro dispositivos.

Mientras tanto, cada uno de los servicios de streaming de la competencia tiene su propio grupo de títulos notables. Por ejemplo, Apple TV Plus es el único lugar donde puedes ver The Morning Show con Jennifer Aniston, mientras que Disney Plus es donde podrás ver la nueva serie de Star Wars, The Mandalorian. Mientras tanto, HBO Max tendrá Friends en 2020 y Netflix será anfitrión de The Office (al menos hasta 2021).

Servicios de streaming frente a frente

Disney Apple TV Plus HBO Max Netflix Precio mensual: US$6.99 US$4.99 US$14.99 Empieza en US$8.99 Disponibilidad Ahora Ahora Mayo de 2020 Ahora Principales títulos The Mandalorian, Avengers Endgame, Toy Story, The Simpsons The Morning Show, See, Dickinson, For All Mankind Game of Thrones, Friends, Big Bang Theory, Rick and Morty Stranger Things, The Office, Breaking Bad, 13 Reasons Why Descargas móviles Sí Sí Sí Sí 4K HDR Sí Sí N/A Sí (en su plan Premium) Número de streams: 4 6 N/A 1 (2 para Standard, 4 en Premium)

Apple TV Plus puede tener la selección más limitada con solo nueve títulos, pero también es el servicio más barato de los que comparamos aquí. Las familias probablemente gravitarán hacia Disney Plus, con su extenso catálogo de contenido familiar que incluye películas de acción en vivo y programas de televisión animados de Disney, además de ofertas de Pixar, Marvel, Lucasfilm y National Geographic.

En comparación, mientras que HBO tiene Sesame Street, Apple tiene a Snoopy y Netflix en su propia sección para niños, ninguno de estos ofrece el enfoque singular y familiar de Disney Plus.

Si estás buscando más allá del amplio dominio de Disney, encontrarás grandes variedades de contenido en todos los géneros en HBO y Netflix. Pero ambos servicios están entre las opciones más costosas, pues HBO costará US$14.99 al mes y el plan más popular de Netflix, ese plan "Estándar" con dos streamings HD, cuesta US$12.99 al mes.

Disney también incluye transmisión 4K HDR de mayor calidad, un paso adelante en la calidad de imagen de la HD tradicional, en el precio de suscripción y en una gran cantidad de dispositivos y plataformas. Apple incluye 4K HDR en algunos dispositivos que no son de Apple, pero limita las características premium como el sonido Dolby's Atmos y la imagen Vision a los productos Apple.

Netflix tiene 4K HDR, pero necesitas apuntarte a su nivel Premium que cuesta US$15.99 por mes.

En un comunicado proporcionado a CNET, un portavoz de WarnerMedia confirmó que HBO Max permitirá descargas móviles y múltiples transmisiones con 4K HDR en el futuro.

"La plataforma HBO Max admitirá descargas móviles y los detalles sobre las transmisiones simultáneas estarán disponibles más cerca del lanzamiento", dijo el portavoz. "4K HDR es parte de la hoja de ruta del producto HBO Max, pero no tenemos ninguna información adicional para compartir en este momento".

Cómo ver

Disney

Cuando se trata de dispositivos, suponiendo que HBO Max siga el mismo patrón de distribución que HBO Now, los cuatro servicios estarán disponibles en iOS, Apple TV, Amazon Fire TV y Roku. Algunos modelos de TV más nuevos, como los últimos televisores de Samsung, también pueden tener aplicaciones para algunos o todos estos servicios.

Dispositivos compatibles

Disney Apple TV Plus HBO Max Netflix Android app Sí No Sí Sí iOS app Sí Sí Sí Sí Roku Sí Sí Sí Sí Amazon Fire TV Sí Sí Sí Sí Apple TV Sí Sí Sí Sí Android TV Sí No Sí Sí Chromecast Sí No Sí Sí Xbox One Sí No Sí Sí PlayStation 4 Sí No Sí Sí

La única limitación real cuando se trata de estos cuatro servicios es con Apple TV Plus, que no está disponible para Android, Android TV, Chromecast o consolas de juegos como Xbox One y PlayStation 4.

Cómo ahorrar

Ahorra en tu servicio de streaming

Disney Apple TV Plus HBO Max Netflix Promoción Un año gratis con un plan ilimitado de Verizon Un año gratis si compras un nuevo iPhone, Mac o iPad En paquete con AT&T Unlimited & More Premium Viene incluido en T-Mobile Magenta

Los cuatro servicios endulzan la oferta con incentivos para aquellos que ya utilizan servicios específicos. Dependiendo de tu proveedor y tu plan ilimitado, incluso puedes obtener suscripciones de forma gratuita. Los usuarios ilimitados de T-Mobile obtienen Netflix gratis, por ejemplo, mientras que AT&T incluye HBO en algunos de sus planes ilimitados premium y Verizon ofrece un año gratis de Disney Plus. (Si estás con Sprint, puedes recibir Hulu gratis con anuncios dependiendo de tu plan ilimitado).

Apple no se ha asociado con un solo proveedor de servicios inalámbricos, pero sí ofrece un año gratis de Apple TV Plus a cualquiera que compre un nuevo iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV o Mac.

Tantos servicios y tan poquito tiempo

Disney Plus es otro servicio que los padres de familia en particular deberán pagar, pero a diferencia de Apple Plus, al menos hay una gran cantidad de contenido disponible para sus suscriptores. Ahora que el nuevo año traerá más opciones de streaming, será interesante ver si le arrebatarán la corona de Netflix o se quedarán en el camino. Ve por tus palomitas de maíz: la última batalla en las guerras de transmisión ha comenzado oficialmente.

¿Cómo te sientes acerca de la afluencia de nuevos servicios? ¿Se dará de baja de las existentes para hacer espacio en su presupuesto? Háganos saber en los comentarios a continuación.