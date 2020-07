Disney Plus lanza tráiler de su serie sobre primeros astronautas de la NASA

Gene Page/National Geographic

Disney Plus presentó el sábado, 25 de julio, en un panel en la Comic-Con virtual de San Diego 2020, el primer avance de la nueva serie The Right Stuff, prevista a estrenarse en 2020 (aún sin fecha definitiva). Es la primera serie no documental que hace National Geographic para Disney Plus.

Basada en el famoso libro homónimo escrito por Tom Wolfe y adaptada al cine en 1983 por Philip Kaufman, The Right Stuff cuenta la historia real de los siete primeros astronautas que integraron el Proyecto Mercury. Al ser los primeros astronautas de la NASA, se convirtieron en celebridades y al mismo tiempo enfrentaron los peligros asociados con enviar misiones tripuladas al espacio.

La otrora astronauta Mae Jemison moderó el panel Blast Off with Disney Plus' The Right Stuff, que contó con la participación del showrunner Mark Lafferty y el resto del elenco: Patrick J. Adams (John Glenn), Jake McDorman (Alan Shepard), Colin O'Donoghue (Gordon Cooper), Michael Trotter (Gus Grissom), Aaron Staton (Wally Schirra), Micah Stock (Deke Slayton), James Lafferty (Scott Carpenter), Nora Zehetner (Annie Glenn), Shannon Lucio (Louise Shepard), Eloise Mumford (Trudy Cooper), Eric Ladin (Chris Kraft) y Patrick Fischler (Bob Gilruth).

La sinopsis oficial es la siguiente: "La serie sigue a siete de los mejores pilotos militares que se convirtieron en astronautas de la recién formada NASA durante el apogeo de la Guerra Fría. Compitiendo para ser los primeros en el espacio, estos hombres comunes lograron algo extraordinario: inspirar a Estados Unidos para que se dirigiera a un nuevo horizonte de ambición y esperanza".

La serie tiene entre sus productoras a la empresa Appian Way, de Leonardo DiCaprio. Disney Plus por ahora no ha dado a conocer la fecha precisa del lanzamiento de The Right Stuff en la plataforma de streaming.