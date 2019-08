Disney Plus muestra sus películas y series famosas en un nuevo tráiler

Disney lanzó el viernes 23 de agosto en la expo Disney D23 un nuevo tráiler de su futuro servicio de streaming Disney+ (Disney Plus), en el que reúne las películas y series televisivas más famosas que hoy posee la marca Disney y que formará parte de la plataforma que iniciará actividades el 12 de noviembre de 2019.

En el avance aparecen algunos éxitos recientes del estudio, como The Lion King, Aladdin, Captain Marvel, Star Wars: The Force Awakens y Avengers: Endgame, por ejemplo, junto con shows televisivos como The Muppets, Phineas and Ferb, High School Musical y la recientemente adquirida The Simpsons.

El servicio también ofrecerá películas y series originales, de las que mostró también algunas breves tomas, en las que pudo apreciarse los shows The Mandalorian y The World According to Jeff Goldblum, así como la película navideña Noelle.