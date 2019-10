Disney Plus revela la fecha de estreno de The Simpsons con un video genial

Captura de pantalla por Jován Pulgarín/CNET

Ya sabíamos que The Simpsons estaría en Disney Plus, lo que desconocíamos era la fecha de estreno... hasta ahora.

Los personajes amarillos creados por Matt Groening estarán en el servicio de streaming de Disney desde la inauguración de la plataforma en Estados Unidos, es decir, desde el 12 de noviembre de 2019. El anuncio se hizo mediante la publicación de un video protagonizado por todos los personajes del show que produce 20th Century Fox Television desde 1989.

En el video promocional, cada personaje representa alguna de las compañías adquiridas por Disney. Por ejemplo, Homer viste de Iron Man (Marvel); Marge luce como Bo Peep de Toy Story (Pixar); Maggie hace de Yoda, de Star Wars (Lucasfilms); Lisa encarna a Elsa de Frozen (Disney), y Bart interpreta al icónico Mickey Mouse.

Disney adquirió Fox el pasado 19 de marzo. Tras el acuerdo, valorado en US$71,300 millones, se especulaba mucho sobre los posibles títulos que llegarían a Disney Plus. Además de The Simpsons, es probable que grandes franquicias como X-Men, Deadpool, Kingsmen y Planet of the Apes estén también en el catálogo.

