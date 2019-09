Disney Plus ya se puede pedir por adelantado en Estados Unidos

Si ya estás decidido a suscribirte a la futura plataforma de streaming Disney+ (Disney Plus), ya puedes hacerlo desde ahora –si eres residente de Estados Unidos.

El servicio, que lanzará oficialmente el 12 de noviembre, se puede pedir por adelantado en la página Web Disneyplus.com y hay paquetes de suscripción mensual o anual de US$6.99 y US$69.99, respectivamente. También hay la posibilidad de conocer Disney Plus con una prueba gratuita de siete días, que estará disponible a partir del 12 de noviembre.

El servicio ofrece contenidos de las marcas Disney, Pixar, Marvel, la saga Star Wars y National Geographic. En su primer año, Disney Plus emitirá 25 series originales y diez películas exclusivas, como el show The Mandalorian, creado por Jon Favreau, las series limitadas basadas en personajes de Marvel como Loki, The Falcon and the Winter Soldier y Scarlet Witch, entre otros.

En CNET en Español puedes leer nuestro artículo sobre las series, películas y detalles de lanzamiento de Disney Plus.