Disney Plus celebra el Star Wars Day y prepara nuevos lanzamientos

Disney Plus se vuelve temático por primera vez desde su lanzamiento para celebrar el llamado Star Wars Day (May the 4th), el día oficial de homenaje a la franquicia creada por George Lucas.

A partir del 1 de mayo, el carrusel de la página principal de muestra como fondo un arte concepto de Star Wars creado por el ya fallecido diseñador e ilustrador futurista estadounidense, Ralph McQuarrie. Se trata de la famosa representación de los droides en el desierto creada en 1975 por el artista. Además, hay una página dedicada a Star Wars directamente desde el carrusel, en la que se puede ver una adaptación del mural conmemorativo creado con motivo de la Star Wars Celebration de 2019, obra de Jason Palmer que incluye personajes de todo el universo Star Wars.

Toda la temática del servicio permanecerá hasta el 4 de mayo y además, por primera vez, las nueve películas de la saga Skywalker estarán disponibles al mismo tiempo en una plataforma de streaming, ya que ese día Disney Plus estrenará, dos meses antes de lo esperado, Star Wars: The Rise of Skywalker (2019).

La saga Skywalker, centrada en la familia de Anakin Skywalker, sus hijos Luke y Leia y su nieto Ben Solo está formada por la trilogía original que comienza con A New Hope (1977) y que va seguida de las demás precuelas, cuyo punto de partida es The Phantom Menace (1999). La saga de nueve películas termina con la última trilogía producida por Disney y cuyo cierre fue The Rise of Skywalker (2019).

Disney Plus también estrenará el 4 de mayo la serie documental de ocho episodios Disney Gallery: The Mandalorian. Esta serie trata sobre cómo se filmó la primera temporada de la serie The Mandalorian. El servicio también emitirá ese mismo día el episodio final de la serie animada The Clone Wars.