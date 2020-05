Disney Plus contará cómo se hizo Frozen 2 en una nueva serie documental

Disney

Si The Mandalorian tiene su docuserie sobre cómo se produjo en Disney Plus, la popular Frozen 2 (2019) no podía quedarse atrás. Disney dijo que el 26 de junio estrenará globalmente en Disney Plus una serie documental de seis episodios titulada Into the Unknown: Making Frozen 2, sobre el proceso de animación y producción de la película.

Embark on a six-episode journey behind the scenes of the biggest animated film in history with Into the Unknown: Making Frozen 2. All episodes of the Original Series event are streaming June 26, only on #DisneyPlus. ❄️🍂🎥 pic.twitter.com/cPGu8lJPkx — Disney's Frozen 2 (@DisneyFrozen) May 13, 2020

La secuela recaudó US$1,450 millones en la taquilla global, según Box Office Mojo. Según la sinopsis oficial, la docuserie acompañó a los directores, animadores productores y voces en el año final de producción, registrando el día a día del equipo.

Frozen 2 está disponible en Disney Plus de Estados Unidos desde el 14 de marzo, tres meses antes de lo previsto; y también puede verse en Disney Plus de Canadá, Holanda, Australia y Nueva Zelanda desde el 17 de marzo. La película se estrenará en Disney Plus España el 19 de junio de 2020.

¡Ya tenemos fecha confirmada! #Frozen2, la peli de animación más taquillera de la historia, estará disponible a partir del 19 de junio en #DisneyPlus pic.twitter.com/g5nSLP8jBY — Disney+ España (@DisneyPlusES) May 21, 2020

Por ahora no se ha informado sobre la fecha de estreno de Frozen 2 en Disney Plus en el resto de los mercados europeos en los que está activo el servicio.