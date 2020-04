Star Wars: Disney Plus prepara una serie centrada en mujeres

Lucasfilm Ltd.

Leia Organa. Rey. Ahsoka Tano. Jyn Erso. La saga Star Wars ha tenido muchas heroínas femeninas. Y ahora podría haber una serie de Star Wars centrada en mujeres en Disney Plus, según reportó Variety el 22 de abril.

La publicación indicó que supo de diversas fuentes que Leslye Headland, cocreadora y showrunner de la aclamada serie de Netflix Russian Doll, estaría detrás de la creación de este nuevo show con actores de Star Wars en .

Variety no ofrece detalles del show, salvo que, como ya se indicó, tendrá puesto su foco en personajes femeninos y que se desarrollará en una línea de tiempo diferente a la de los otros proyectos seriados de Star Wars. Así que luce poco probable que aparezca el mandaloriano, Baby Yoda, Obi-Wan Kenobi o Cassian Andor en algún episodio.

Headland, de acuerdo al reporte, será showrunner del nuevo show y escribirá los guiones. Headland obtuvo dos nominaciones al premio Emmy en 2019 por Russian Doll (mejor serie y mejor guion de una serie de comedia) y ha dirigido episodios de TV y dos largometrajes: Sleeping with Other People (2015) y Bachelorette (2012).

Disney Plus desarrolla actualmente tres series originales de Star Wars: The Mandalorian, que estrena en octubre de 2020 su segunda temporada y ya está preparando la tercera temporada; un show basado en el personaje del espía rebelde Cassian Andor (Diego Luna), visto en la película Rogue One (2016), y prevista a lanzarse en 2021; y una serie centrada en las aventuras de Obi-Wan Kenobi, con Ewan McGregor, que debutaría en 2022 en la plataforma de streaming.

Hay rumores que aseguran que la aparición del personaje de Ahsoka Tano en la temporada 2 de The Mandalorian, que interpretará la actriz Rosario Dawson, podría ser la manera de introducir al personaje y allanar el camino para que tenga su propia serie en Disney Plus. ¿Será ese el proyecto en el que trabajará Headland? Habrá que esperar las confirmaciones de Lucasfilm y Disney.