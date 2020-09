Disney Plus retrasa The Falcon and the Winter Soldier hasta 2021

Marvel

Disney Plus estrenará su serie original de Marvel con actores The Falcon and the Winter Soldier a mediados de 2021, un retraso de meses para el esperado programa, cuyo lanzamiento original en estaba previsto para agosto de 2020.

En la tarde del domingo 20 de septiembre, la página Web de la serie en la aplicación de Disney Plus incluyó un teaser del programa, acompañado de la leyenda que indica "estreno en 2021". En julio de 2020, la plataforma descartó el lanzamiento en agosto de The Falcon and the Winter Soldier, que debía ser la primera serie con actores de Marvel que conectaría directamente con las historias y personajes de las películas del Universo Marvel.

A medida que la pandemia de COVID-19 cerró salas de cine y forzó a millones de personas a buscar su entretenimiento en casa, Disney redujo el rol de Disney Plus en el plan mayor de cómo estrena sus películas Marvel en la gran pantalla, con muchos filmes estrenándose en la plataforma de streaming antes de lo planeado. Pero la pandemia también ha clausurado los rodajes a nivel global, lo que dejó muchas interrogantes en el aire sobre el debut de muchas series originales de Disney Plus, particularmente de las series originales de Marvel.

La primera ola de programas originales de Marvel se suponía que empezaría en agosto de 2020 con The Falcon and the Winter Soldier, protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan; seguida de WandaVision, con Elizabeth Olsen y Paul Bettany, debutando en diciembre de 2020; continuada por la serie Loki, protagonizada por Tom Hiddleston, pautada para la primavera de 2021; y la serie centrada en Hawkeye, fijada para otoño de 2021, con Jeremy Renner y presentando al personaje de Kate Bishop, quien en las historietas se convierte en la segunda Hawkeye.

Ahora The Falcon and the Winter Soldier debutará hasta 2021 y los planes de lanzamiento de los otros títulos son inciertos. El primer tráiler de WandaVision fue dado a conocer el domingo 20 de septiembre, durante la emisión del premio Emmy 2020, pero Disney no ha confirmado la fecha exacta de estreno —solo se ha dicho que WandaVision debutará "pronto".

Los largos retratos de las películas de Marvel complican todo. Las tramas de los filmes de Marvel y las nuevas series de Marvel están enlazadas. Así que, por ejemplo, se supone que WandaVision se estrene en diciembre, y su argumento está concebido para que conduzca directamente al estreno en cines, en mayo de 2021, de la película Doctor Strange: In The Multiverse of Madness. Pero ahora la secuela de Doctor Strange fue retrasada casi un año hasta marzo de 2022. Lo anterior, plantea dudas sobre el timing de WandaVision, más allá de ciertos simples retrasos en la producción.