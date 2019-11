Disney Plus: Probamos el nuevo servicio de streaming de video

Sarah Tew/CNET

Olvídate de Apple TV Plus y sus nueve programas. El servicio de streaming más esperado del año es Disney Plus. Por US$6.99 mensuales, los suscriptores de Disney Plus pueden ver hasta 500 películas y 7,500 programas de televisión, incluyendo contenido de alto perfil como la serie The Mandalorian y la película Avengers: Endgame.

Si eres de los que quiere dejar los sistemas por cable, y especialmente si tienes niños, entonces Disney Plus es quizá un servicio que debes contratar. Salvo contadas excepciones, la firma competidora Netflix está perdiendo contenido de Disney que se está llevando el nuevo servicio, lo que significa que si quieres ver o ponerle a tus pequeños la película Moana, por ejemplo, necesitarás una suscripción a Disney Plus.

La gran pregunta es: ¿Vale la pena el servicio? Apenas lleva al aire un día, así que pusimos manos a la obra.

El contenido

A diferencia de la exigua selección que ofrece Apple, Disney arranca en grande desde su primer día, con una tonelada de contenido de Marvel y Pixar y una pizca saludable de contenido de National Geographic (propiedad de Disney). Dependiendo del contenido y del dispositivo, hay soporte tanto para video 4K HDR y del sonido envolvente Dolby Atmos.

Con tantas películas y programas de televisión que ya están en línea, es probable que si puedes pensar en una película o programa de televisión de Disney, aquí esté. Incluso antes de intentar buscar, la interfaz ofrece sugerencias, incluida una gran mezcla de nostalgia (Turner y Hooch) y películas de princesas (como Moana), y más.

El período de los años 70 de Disney quizá sea denigrado en estos días, pero el servicio ayuda a resurgir algunos clásicos que aparecieron durante esa época, incluyendo las serie de Herbie y Bedknobs and Broomsticks. La interfaz quizá te ponga en contacto con películas que no recordabas que eran de Disney, como Flight of the Navigator.

Aunque no todo está —faltan por ejemplo Descendants 3 y series nuevas como Just Roll With It— la interfaz de búsqueda funciona de manera similar a la de Netflix, ya que sugiere contenido similar cuando no encuentras algo. No faltan cosas que ver.

La interfaz

Probamos Disney Plus con Roku, Apple TV, Fire TV y en la Web. Si has usado algún servicio de streaming, bloquea Hulu, un servicio propiedad de Disney, y entonces la interfaz de Disney Plus será algo familiar al instante. La parte de arriba de la pantalla es un carrusel con una selección de los mayores éxitos de Disney.

Abajo de eso, las propiedades más famosas de la marca aparecerán en la página como íconos estáticos: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Desplázate sobre los íconos en un dispositivo de gama alta y la imagen se hará animada, y si haces clic en él, aparecerá una breve animación antes de que aparezca la página en cuestión.

En las páginas de cada marca, al igual que en el home, las hileras de íconos tienen títulos acordes al género y ayuda a ir puliendo el contenido con base en tus requerimientos. Disney nos dijo que, como en la máquina de Netflix, la interfaz de Disney Plus se adaptará a los tipos de contenido que vas viendo con el tiempo.

A la izquierda de la pantalla (en la versión de Roku) hay una barra lateral como la de Netflix que te permite buscar contenido o escoger de tus perfiles preseleccionados.

El único problema que encontré con la interfaz es que algunos contenidos populares están escondidos —si no te fijaste en el carrusel, quizá no te hayas dado cuenta de que Los Simpsons están ahí, por ejemplo. Pero es un problema que los servicios grandes, como Netflix, también padecen.

¿En qué dispositivos puedo verlo?

En las semanas previas al lanzamiento del servicio el acceso sería sencillo si Amazon Fire TV ofrecía soporte a Disney Plus. Pero gracias a una actualización de última hora, el servicio ahora tiene una de las más amplias distribuciones y es especialmente impresionante dado que apenas es su primer día.

Con una suscripción de Disney Plus puedes ver hasta cuatro programas diferentes en cuatro dispositivos diferentes al mismo tiempo —ya sea que tengan soporte para ver sin conexión o en un televisor en casa.

Así se compara con la competencia.

Dispositivos con soporte

Disney Apple TV Plus HBO Max Netflix Android Sí No Sí Sí iOS Sí Sí Sí Sí Roku Sí Sí Sí Sí Amazon Fire TV Sí Sí Sí Sí Apple TV Sí Sí Sí Sí Android TV Sí No Sí Sí Chromecast Sí No Sí Sí Xbox One Sí No Sí Sí PlayStation 4 Sí No Sí Sí

El primer día de Disney Plus sí hubo algunos problemillas, mientras el servicio se esforzaba para mantenerse al día con la afluencia de usuarios en su lanzamiento. Las fallas iniciales del servicio de Disney Plus incluyeron demoras en la carga de contenido, problemas de inicio de sesión y desaparición de piezas de contenido. Un portavoz de Disney atribuyó los problemas a una demanda del servicio por arriba de las "altas expectativas".

Hemos visto todo tipo de rarezas, desde errores de conexión a Internet hasta pantallas en blanco, pero la más inusual de todas ocurrió cuando estábamos viendo el primer episodio de The Mandalorian en un Apple TV. La banda sonora de alguna manera se duplicó, con sonido y diálogos escuchándose antes de que ocurriera la acción en la pantalla y luego nuevamente en sincronía con la acción. Como era precisamente la presentación en pantalla del cazarrecompensas del mismo nombre, pensamos que el Mandalorian tenía una voz doble —su diálogo se superponía con el del pobre alienígena tonto que intentaba capturar. "Esa es una extraña decisión artística", pensé. Afortunadamente, dicho error no ocurrió en un Fire TV Stick conectado al mismo televisor.

También vale la pena decir que parte del contenido podría haber cambiado desde que lo viste en alguna otra plataforma. Por ejemplo, Los Simpsons está actualmente solo disponible en widescreen, sin una opción de tamaño 4:3 para temporadas viejas. Una escena de la original película de Star Wars, A New Hope, pareciera que le ha editado la mano a Han Solo, de nuevo, en su primera escena.

Primeras impresiones

A pesar de algunas cosillas, el servicio parece valer el dinero extra que habría que pagar mensualmente, con muchas películas para los fans de Disney y Marvel. A menos de que quieras comprar Blu-rays o gastar en el minorista del streaming, Vudu, Disney Plus es la única manera en que podrás ver algunas de estas películas.

Esta es una reseña que se seguirá actualizando con las siguientes impresiones del servicio y detalles como el control parental de contenido o si los problemas vistos al principio siguen ocurriendo. Estaremos actualizando este artículo, no te lo pierdas.