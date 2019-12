Disney Plus lanzará un programa de concursos basado en Star Wars

Lucasfilm

¿Conoces a jóvenes con sueños galácticos? Quizás quieran competir en Star Wars: Jedi Temple Challenge, un nuevo programa de concursos que será emitido en 2020 a través de la plataforma de streaming Disney Plus.

"Este es definitivamente un concurso para niños como ningún otro", dijo en un comunicado Mickey Capoferri, director senior de contenido online y programación de Lucasfilm. "Los distintos desafíos pondrán a prueba la conexión del Padawan con la Fuerza en tres lugares: un planeta boscoso, abordo de una nave Jedi y dentro del templo Jedi; haciéndolos partícipes de una competencia divertida, humorística y emocionante".

El show será animado por Ahmed Best, quien interpretó a Jar Jar Binks en las precuelas de Star Wars y en la serie animada Star Wars: The Clone Wars. Best será acompañado por un androide de aspecto humanoide, cuya voz en inglés será aportada por Mary Holland, intérprete del personaje de Shawnee Tanz en la serie Veep de HBO.

Todavía no hay mucha información disponible sobre el show, salvo que habrá distintas locaciones en la competencia y que el programa pondrá a prueba los "principios Jedi fundamentales de fortaleza, conocimiento y valentía".

Un representante de Disney Plus no ha respondido por lo pronto la solicitud de información sobre el rango de edad de los participantes o las fechas en las que se hará las audiciones a los aspirantes.