Disney Plus: Todas las novedades y fecha de estreno del servicio de streaming

Disney+ (Disney Plus), el servicio de streaming que Disney oficialmente presentó el jueves 11 de abril, hará su debut el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos por apenas US$7 al mes. El servicio debutará con un inmenso catálogo de series de televisión y películas de su biblioteca, además de contenido nuevo y exclusivo.

Dentro de ese gran catálogo estará la épica conclusión a una de las sagas de Marvel, Avengers: Endgame, la cual debutará en Disney Plus el 11 de diciembre del 2019. La cinta de Marvel superó los US$2,000 millones en ventas de taquillas a nivel mundial. La compañía de entretenimiento también anunció una nueva trilogía de StarWars y las fechas de estreno de las próximas tres Avatar que se esperan lleguen a Disney Plus seis a nueve meses después de su salida en los cines.

Bob Iger, presidente ejecutivo de Disney, ha calificado a Disney Plus como la principal prioridad de la compañía, tanto que la empresa está dispuesta a perder, este 2019, unos US$150 millones en ingresos por los pagos de las licencias que servicios como Netflix le hubieran dado por series como Daredevil, Luke Cage y Iron Fist. Iger anunció a finales de 2017 que cancelaría su acuerdo con Netflix para la renovación y futura reproducción de estas series originales además de los otros títulos de Marvel y Star Wars. (Netflix aún tiene derechos limitado para Jessica Jones y The Punisher).

Iger también había dicho que en Disney, "confiamos en que nuestras marcas y franquicias icónicas nos permitirán superar con eficacia el ámbito competitivo y conectarnos con los consumidores".

Hablando de marcas, la de por sí gigantesca empresa de entretenimiento recientemente agregó otra a su baúl.

Recientemente Disney llegó a un acuerdo con Comcast para tomar el control inmediato del 100 por ciento del servicio de streaming Hulu, que es responsable por la producción de títulos como The Handmaid's Tale, Castle Rock y Killing Eve. Comcast seguirá siendo dueño de 33 por ciento de Hulu hasta 2024 cuando Disney compraría a Hulu por al menos US$27,500 millones.

Disney también adquirió 21st Century Fox el pasado 19 de marzo. El acuerdo, valorado en US$71,300 millones, probablemente traerá a Disney Plus las grandes franquicias de X-Men, Deadpool, Kingsmen y Planet of the Apes, y hasta The Simpsons, así como programas de más de 300 canales internacionales y 22 redes deportivas regionales.

Al menos nueve películas nuevas con presupuestos de entre US$20 millones y US$60 millones cada una y series con presupuestos de entre US$25 millones y US$35 millones se producirán de la mano de Disney, reportó The New York Times. Las series tendrán entre seis a ocho episodios.

Disney dijo el jueves, 11 de abril en frente a los inversionistas, que espera que Disney Plus crezca a tener entre 60 millones a 90 millones suscriptores para finales del 2014 -- cuando también piensa que el servicio alcanzará la rentabilidad.

Para ayudarte a entender qué es Disney Plus, hemos recopilado aquí todo lo que sabemos sobre el servicio rival de Netflix especialmente porque contará con títulos viejos y nuevos de Disney, Marvel, Star Wars, Pixar y National Geographic.

¿Cuándo se lanza Disney Plus y cuánto costará?

Disney ha dado a conocer que el servicio libre de publicidad se lanzará el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos, Canadá y Países Bajos. El precio mensual del servicio en Estados Unidos será de US$7 (o US$70 al año), en Canadá, de 9 dólares canadienses (o 90 dólares canadienses al año) y en Países Bajos la suscripción mensual tendrá un costo de 7 euros al mes (o 70 euros al año).

El 19 de noviembre Disney Plus llegará a Australia y Nueva Zelanda con un precio de 9 dólares australianos al mes (o 90 dólares australianos al año) y 10 dólares de Nueva Zelanda al mes (o 100 dólares de Nueva Zelanda al año), respectivamente. La empresa siempre había dicho que sería inferior a los US$12 —el precio de la suscripción estándar en Netflix que permite dos streams a la vez en resolución HD.

El martes 6 de agosto, Bob Iger, presidente ejecutivo de Disney anunció que Disney Plus será ofrecido en paquete, con un descuento, con otros servicios de streaming: ESPN Plus y la versión con anuncios de Hulu por US$13 mensuales. Este precio significa un descuento de US$5 al mes comparado con lo que cuestan los tres servicios por separado.

Otros países tendrán que esperar a 2020 o incluso más tarde, ya que se espera que Disney Plus llegue a Europa occidental en la primera mitad de 2020 y a Europa oriental en la segunda mitad. Llegará a diferentes zonas de Asia en 2020 y a los países restantes en Asia en 2021. A Latinoamérica no llegará hasta el primer trimestre de 2021.

De hecho, según cálculos de Variety, cuando se lance Disney Plus, el servicio ofrecerá solo una quinta parte del catálogo que actualmente tiene Netflix.

Además, para atraer a los consumidores a sus otras propiedades, la compañía reiteró que podría ofrecer paquetes de suscripción para Disney Plus, ESPN+ (ESPN Plus) y Hulu —pero no lo confirmó. Esto sería posible por el control que Disney ahora tiene sobre Hulu y por su compra de la casa de producción Fox. De hecho, National Geographic es propiedad de Fox y formaría parte de ese acuerdo.

¿Cómo funcionará Disney Plus?

Disney Plus será un servicio de streaming para familias.

Durante el evento de inversionistas, los ejecutivos confirmaron lo que Iger ya había dicho el 7 de marzo, que en algún momento toda la biblioteca de películas de Disney —incluyendo La Cenicienta, Bambi, Peter Pan y algunas que ya no se pueden comprar y están archivadas—, además de otras de Pixar, Marvel (alrededor de 500) y todos los programas de televisión de sus cadenas para niños (que podrían sumar hasta 7,000), llegarían al servicio. También ofrecerá contenido similar de National Geographic.

Y, para los fans de Star Wars, Disney Plus tendrá todas las películas de Star Wars menos Episodio 9: The Rise of Skywalker, que se estrena en diciembre de 2019, disponible cuando se lance el servicio la segunda semana de diciembre.

Por lo tanto, Netflix ya no será el sitio para ver las películas taquilleras de Disney (como Avengers: Infinity War y Moana), pues estarán reservadas para el lanzamiento de Disney Plus. De hecho, por la mayor parte, todo el contenido de Disney (y sus unidades) desaparecerán de Netflix a finales de 2019.

En lo que concierne a la plataforma que impulsará el app, llegamos a ver imágenes prototipo de la interfaz de Disney Plus para televisores inteligentes, cajas transmisoras, tabletas y celulares. El estilo es similar a otros pero con un toque un poco más divertido y visualmente asombroso. Por ejemplo, cuando uno se desliza sobre los iconos que llevarían al contenido de las diferentes marcas, estos se animan y muestran las características que todos asociamos con esa marca (los fuegos artificiales de Disney, las nubes de Pixar, las tiras de cómics de Marvel, etc...).

Según la compañía, el app utiliza la misma tecnología que actualmente impulsa el app ESPN Plus que lanzó en abril del 2018. (Esta fue creada por su otra propiedad BAMTech que ahora llamarán Disney Streaming Services). ESPN Plus es capaz de gestionar el streaming de video en vivo simultáneamente a escala y también una gran cantidad de transacciones en un período de tiempo muy corto. Iger le dijo a analistas recientemente que ESPN Plus ya suma 2 millones de suscriptores de pago. ESPN Plus cuesta US$5 al mes y US$50 por año.



Los dispositivos que incorporarán Disney Plus:

El lunes 19 de agosto, Disney dijo que su nueva plataforma estará llegando a más dispositivos de los que esperabas y esa lista incluye los siguientes:

El app de Disney Plus ya es compatible con Roku TV y la consola PlayStation 4, dijo un ejecutivo, quien agregó que la meta es asegurar su compatibilidad con la mayoría de dispositivos en el mercado como iOS, Android, Windows, Amazon Fire TV, Apple TV, Chromecast, Nintendo y Xbox, además de en televisores inteligentes. Las plataformas como Smart TV de Samsung y Fire TV de Amazon, sin embargo, no fueron mencionadas en el anuncio del 19 de agosto.



Las series y películas confirmadas a estrenar en Disney Plus



(Todos lanzarían al momento del lanzamiento del servicio a no ser que se indique al contrario)

Las series y películas aún por confirmar por Disney Plus

Una posible renovación de la series Iron Fist La película The Paper Magician La secuela Sister Act 3 Una nueva versión de La espada en la piedra (The Sword in the Stone, en inglés) Una nueva versión de Tres hombres y un bebé (Three Men and a Baby, en inglés) Una posible nueva versión del largometraje Querida, encogí a los niños (Honey, I Shrunk the Kids, en inglés)

Una posible nueva versión del El padre de la novia (Father of the Bride, en inglés) Una posible serie del programa Muppets Una posible serie sobre la película Mighty Ducks Una posible serie basada en la película High Fidelity Una película sobre Don Quixote del escritor y director Billy Ray Una película de comedia Magic Camp

Una película con acción en vivo de Peter Pan Una película sobre la novela Flora and Ulysses La actriz Natalie Portman será la voz de Echo, un delfín mular, en la nueva película Dolphin Reef, del estudio de proyectos sobre la naturaleza, Disneynature, reportó Deadline, que agregó que el filme debutará en Disney Plus. La película de Disneynature, Penguins, que ya está en cines se lanzará en Disney Plus en 2020, según Deadline. El filme cuenta con la narración de Ed Helms. La película da fantasía Willow, que se trata de un enano que debe proteger a un bebé especial de una reina malvada, podría llegar a Disney Plus como una serie de televisión. Ron Howard, el director de la original, le dijo a un podcast the MTV que "hay conversaciones muy serias tomando lugar".



Nota del editor: Este artículo se actualizó el 19 de agosto de 2019.