Disney Plus: Conoce más sobre el servicio de streaming que se estrenará a finales de 2019

Disney dio a conocer este jueves 11 de abril más información sobre su servicio de streaming Disney+ (Disney Plus) incluyendo que hará su debut el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos por solo US$7 al mes. El servicio debutará con un inmenso catálogo de series de televisión y películas de su biblioteca, y también con contenido nuevo y exclusivo.

Bob Iger, presidente ejecutivo de Disney, y otros ejecutivos de la empresa compartieron estos datos con inversionistas —y lo que diga resonará más allá de los estudios Buena Vista en California.

Iger ha calificado a Disney Plus como la principal prioridad de la compañía, tanto que la empresa está dispuesta a perder, este 2019, unos US$150 millones en ingresos por los pagos de las licencias que servicios como Netflix le hubieran dado por series como Daredevil, Luke Cage y Iron Fist. Iger anunció a finales de 2017 que cancelaría su acuerdo con Netflix para la renovación y futura reproducción de estas series originales además de los otros títulos de Marvel y Star Wars. (Netflix aún tiene derechos limitado para Jessica Jones y The Punisher).

Iger también había dicho que en Disney, "confiamos en que nuestras marcas y franquicias icónicas nos permitirán superar con eficacia el ámbito competitivo y conectarnos con los consumidores".

Hablando de marcas, la de por sí gigantesca empresa de entretenimiento recientemente agregó otra a su baúl con la adquisición de 21st Century Fox el pasado 19 de marzo. El acuerdo, valorado en US$71,300 millones, deja sellado oficialmente la fusión después de un año en negociaciones. Ahora Disney Plus probablemente incluirá las grandes franquicias de X-Men, Deadpool, Kingsmen y Planet of the Apes, y hasta The Simpsons, así como programas de más de 300 canales internacionales y 22 redes deportivas regionales.

Al menos nueve películas nuevas con presupuestos de entre US$20 millones y US$60 millones cada una y series con presupuestos de entre US$25 millones y US$35 millones se producirán de la mano de Disney, reportó The New York Times. Las series tendrán entre seis a ocho episodios.

Disney dijo el jueves, 11 de abril en frente a los inversionistas, que espera que Disney Plus crezca a tener entre 60 millones a 90 millones suscriptores para finales del 2014 -- cuando también piensa que el servicio alcanzará la rentabilidad.

Para ayudarte a entender qué es Disney Plus, hemos recopilado aquí todo lo que sabemos sobre el servicio rival de Netflix especialmente porque contará con títulos viejos y nuevos de Disney, Marvel, Star Wars, Pixar y National Geographic.

¿Cuándo se lanza Disney Plus y cuánto costará?

Disney ha dado a conocer que el servicio libre de publicidad se lanzará primero en Estados Unidos el 12 de noviembre de 2019. Llegaría a Canadá, y probablemente a México a principios de 2020 (hemos pedido una aclaración de la compañía sobre esto).

Si vives fuera de América del Norte tendrás que esperar a 2020 o incluso más tarde. Disney Plus llegaría a Europa occidental en la primera mitad de 2020 y a Europa oriental en la segunda mitad. Llegará a diferentes zonas de Asia en 2020 y a los países restantes en Asia en 2021. A Latinoamérica no llegará hasta el primer trimestre de 2021.

El servicio, que ofrecerá todo su catálogo poco a poco, se lanzará el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y costará US$6.99 al mes o US$69.99 al año, lo que reduciría la mensualidad a US$5.83 al mes.

La empresa siempre había dicho que sería inferior a los US$12 -- el precio de la suscripción estándar en Netflix que permite dos streams a la vez en resolución HD.

Además, para atraer a los consumidores a sus otras propiedades, la compañía reiteró que podría ofrecer paquetes de suscripción para Disney Plus, ESPN+ (ESPN Plus) y Hulu — pero no lo confirmó. Esto sería posible por el control mayoritario que tiene Disney ahora sobre Hulu (60 por ciento) tras la compra de la casa de producción Fox que tenía el 30 por ciento de los activos

en aquel servicio de streaming. De hecho, National Geographic es propiedad de Fox y formaría parte de ese acuerdo.

Disney también anda detrás de los activos de Hulu actualmente de propiedad de AT&T y Comcast.

¿Cómo funcionará Disney Plus?

Disney Plus será un servicio de streaming para familias.

Durante el evento de inversionistas, los ejecutivos confirmaron lo que Iger ya había dicho el 7 de marzo,

que en algún momento toda la biblioteca de películas de Disney -- incluyendo La Cenicienta, Bambi, Peter Pan y algunas que ya no se pueden comprar y están archivadas --, además de otras de Pixar, Marvel (alrededor de 500) y todos los programas de televisión de sus cadenas para niños (que podrían sumar hasta 7,000), llegarían al servicio. También ofrecerá contenido similar de National Geographic.

Y, para los fans de Star Wars, Disney Plus tendrá todas las películas de Star Wars menos Episodio 9: The Rise of Skywalker, que se estrena en diciembre de 2019, disponible cuando se lance el servicio la segunda semana de diciembre.

Por lo tanto, Netflix ya no será el sitio para ver las películas taquilleras de Disney (como Avengers: Infinity War y Moana), pues estarán reservadas para el lanzamiento de Disney Plus. De hecho, por la mayor parte, todo el contenido de Disney (y sus unidades) desaparecerán de Netflix a finales de 2019.

En lo que concierne a la plataforma que impulsará el app, llegamos a ver imágenes prototipo de la interfaz de Disney Plus para televisores inteligentes, cajas transmisoras, tabletas y celulares. El estilo es similar a otros pero con un toque un poco más divertido y visualmente asombroso. Por ejemplo, cuando uno se desliza sobre los iconos que llevarían al contenido de las diferentes marcas, estos se animan y muestran las características que todos asociamos con esa marca (los fuegos artificiales de Disney, las nubes de Pixar, las tiras de cómics de Marvel, etc...).

Según la compañía, el app utiliza la misma tecnología que actualmente impulsa el app ESPN Plus que lanzó en abril del 2018. (Esta fue creada por su otra propiedad BAMTech que ahora llamarán Disney Streaming Services). ESPN Plus es capaz de gestionar el streaming de video en vivo simultáneamente a escala y también una gran cantidad de transacciones en un período de tiempo muy corto. Iger le dijo a analistas recientemente que ESPN Plus ya suma 2 millones de suscriptores de pago. ESPN Plus cuesta US$5 al mes y US$50 por año.



El app de Disney Plus ya es compatible con Roku TV y la consola PlayStation 4, dijo un ejecutivo, quien agregó que la meta es asegurar su compatibilidad con la mayoría de dispositivos en el mercado como iOS, Android, Windows, Amazon Fire TV, Apple TV, Chromecast, Nintendo y Xbox, además de en televisores inteligentes.

Las series y películas confirmadas a estrenar en Disney Plus



(Todos lanzarían al momento del lanzamiento del servicio a no ser que se indique al contrario)

Captain Marvel Star Wars Episodio 9: The Rise of Skywalker Toy Story 4 Una nueva serie de Marvel sobre el personaje Loki Una serie de Marvel sobre La Bruja Escarlata y Vision llamada WandaVision (Fecha de estreno: el segundo año)

La serie con ambos personajes The Falcon y The Winter Soldier Star Wars: The Clone Wars (Fecha de estreno: durante el primer año) The Mandalorian Una nueva serie, aún sin nombrar, de Lucasfilm que sería una precuela Una serie animada Monsters at Work sobre la película Monsters Inc. que comienza seis meses después de la película (Fecha de estreno: durante el primer año) Una serie sobre una joven cubano americana de 12 años titulada Diary of a Female President (Fecha de estreno: durante el primer año) Una serie de 10 episodios llamada High School Musical: The Musical: The Series Un documental sobre el equipo Walt Disney Imagineering Un documental sobre el equipo de animadoras femeninas titulado Ink & Paint (Fecha de estreno: el segundo año)

Un programa en vivo sobre La dama y el vagabundo (Lady and the Tramp, en inglés) Una película para la época navideña titulada Noelle con la actriz Anna Kendrick (Fecha de estreno: durante el primer año) Una película titulada Timmy Failure con Tom McCarthy (Spotlight) como director (Fecha de estreno: durante el primer año)

La película Togo, sobre un perro de trineo, con el actor Willem Dafoe (Fecha de estreno: durante el primer año) La película Stargirl (Fecha de estreno: durante el primer año) Un cortometraje en serie de Pixar llamado Forky Asks a Question inspirada por uno de los nuevos personajes de Toy Story 4 Un cortometraje en serie de Pixar llamado Lamp Life sobre las aventuras del personaje Bo Peep que no hemos vistos desde Toy Story 2 (Fecha de estreno: durante el primer año) Un cortometraje en serie de Pixar titulada SparkShorts sobre cómo se cuentan los cuento Un cortometraje en serie titulado Marvel's What If…? que pregunta que hubiera ocurrido en un cómic si el trama hubiera tomado otro giro (Fecha de estreno: durante el primer año)

Una película sobre los hermanastros Phineas and Ferb (Fecha de estreno: durante el primer año)

Un especial musical que se llamará Encore! que producirá Kristen Bell donde ella junta a sus amigos de la secundaria

Un documental de Marvel con el nombre Hero Project que destaca a los héroes jóvenes en nuestras comunidades

The World According to Jeff Goldblum es una docuserie donde el renombrado actor usa su curiosidad para aprender sobre las diferentes cosas y personas a nuestro alrededor

Be Our Chef es un programa de reality de cocina donde diferentes familias son invitados a crear un plato que se podría vender en los parques de atracción de Disney. (Fecha de estreno: durante el primer año)

Cinema Relics: Iconic Art of the Movies es una docuserie sobre los vestuarios y la utilería en las películas y la gente que los diseña. (Fecha de estreno: durante el primer año)

Into the Unknown: Making Frozen 2 será un documental sobre cómo Disney produce la secuela a la súper popular película Frozen 2 (Fecha de estreno: durante el primer año)

En el docuserie Magic of Animal Kingdom veremos como los veterinarios y biólogos cuidan de los animales y peces en los parques de Disney en Florida. (Fecha de estreno: durante el primer año)

El docuserie 616 de Marvel explorará cómo los cuentos de Marvel son influenciados por eventos y sociedades de la vida real. (Fecha de estreno: durante el primer año)

Con la ayuda de un experto, en el reality show (Re)Connect las familias intentarán enfrentar y arreglar algún problema que los divide -- pero para participar tienen que desconectarse del Internet y sus celulares. (Fecha de estreno: durante el primer año)

En la docuserie Rogue Trip el reconocido periodista Bob Woodruff viaja junto a su hijo de 27 años a zonas del mundo donde pocas van pocas familias. (Fecha de estreno: durante el primer año)

La serie de reality Shop Class será una competencia donde los estudiantes necesitan diseñar, construir y probar algún aparato para ganarse el título de campeones. (Fecha de estreno: durante el primer año)

La docuserie Earthkeepers mirará las vidas de loas personas intentando cuidar en reino animal. (Fecha de estreno: el segundo año)



Las series y películas aún por confirmar por Disney Plus

Nota del editor: Este artículo se actualizó el 12 de abril para agregar información sobre las series que confirmó Disney y más detalles del app.