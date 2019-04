Disney Plus: Todo lo que sabemos del servicio que estrenará en 2019

Chuck Zlotnick/Marvel Studios

Disney nos dará este jueves más información sobre su servicio de streaming Disney+ (Disney Plus) que hará su debut durante la segunda mitad del año con un inmenso catálogo de series de televisión y películas.

Se espera que el jueves 11 de abril, Bob Iger, presidente ejecutivo de Disney, comparta más información sobre Disney Plus con inversionistas —y lo que diga resonará más allá de los estudios Buena Vista en California.

Iger ha calificado a Disney Plus como la principal prioridad de la compañía, tanto que la empresa está dispuesta a perder, este 2019, unos US$150 millones en ingresos por los pagos de las licencias que servicios como Netflix le hubieran dado por series como Daredevil, Luke Cage y Iron Fist. Iger anunció a finales de 2017 que cancelaría su acuerdo con Netflix para la renovación y futura reproducción de estas series originales además de los otros títulos de Marvel y Star Wars. (Netflix aún tiene derechos limitado para Jessica Jones y The Punisher).

Iger agregó que en Disney, "confiamos en que nuestras marcas y franquicias icónicas nos permitirán superar con eficacia el ámbito competitivo y conectarnos con los consumidores".

Hablando de marcas, la de por sí gigantesca empresa de entretenimiento recientemente agregó otra a su baúl con la adquisición de 21st Century Fox el pasado 19 de marzo. El acuerdo, valorado en US$71,300 millones, deja sellado oficialmente la fusión después de un año en negociaciones. Ahora Disney Plus probablemente incluirá las grandes franquicias de X-Men, Deadpool, Kingsmen y Planet of the Apes, y hasta The Simpsons, así como programas de más de 300 canales internacionales y 22 redes deportivas regionales.

Al menos nueve películas nuevas con presupuestos de entre US$20 millones y US$60 millones cada una y series con presupuestos de entre US$25 millones y US$35 millones se producirán de la mano de Disney, reportó The New York Times. Las series tendrán entre seis a ocho episodios.

Para ayudarte a entender qué es Disney Plus, hemos recopilado aquí todo lo que sabemos sobre el servicio rival de Netflix especialmente porque contará con títulos viejos y nuevos de Disney, Marvel, Star Wars, Pixar y National Geographic.

¿Cuándo se lanza Disney Plus y cuánto costará?

Disney ha dado a conocer que el servicio libre de publicidad se lanzará primero en EE.UU. y a finales de 2019. La compañía compartirá más información el 11 de abril durante su día para inversionistas.

Aunque la empresa no ha confirmado el precio, sí han dicho que será inferior a los US$12 -- el precio de la suscripción estándar en Netflix que permite dos streams a la vez en resolución HD.

Para mantener los precios asequible, Iger ha dicho que la compañía está considerando paquetes de suscripción para Disney Plus, ESPN+ (ESPN Plus) y Hulu. Esto sería posible por el control mayoritario que tendrá Disney sobre Hulu cuando cierre el acuerdo de la compra del 30 por ciento de activos que tiene la casa de producción Fox en aquel servicio de streaming. De hecho, National Geographic es propiedad de Fox y formaría parte de ese acuerdo.

Disney también anda detrás de los activos de Hulu actualmente de propiedad de AT&T y Comcast.

¿Cómo funcionará Disney Plus?

Disney Plus será un servicio de streaming para familias.

Iger confirmó el 7 de marzo, durante una junta con accionistas, que en algún momento toda la biblioteca de películas de Disney -- incluyendo La Cenicienta, Bambi, Peter Pan y algunas que ya no se pueden comprar y están archivadas --, además de otras de Pixar, Marvel (alrededor de 500) y todos los programas de televisión de sus cadenas para niños (que podrían sumar hasta 7,000), según The Hollywood Reporter. También ofrecerá contenido similar de National Geographic.

Y, hasta que no caduque otro acuerdo entre Disney y Turner Broadcasting, los primeros seis episodios de las películas de Star Wars no estarán disponibles en Disney Plus hasta al menos 2024, reportó Bloomberg.

Por lo tanto, Netflix ya no será el sitio para ver las películas taquilleras de Disney (como Avengers: Infinity War y Moana), pues estarán reservadas para el lanzamiento de Disney Plus. De hecho, por la mayor parte, todo el contenido de Disney (y sus unidades) desaparecerán de Netflix a finales de 2019.

En lo que conlleva la plataforma que impulsará el app, según el presidente ejecutivo de Disney, esta utilizará la misma tecnología que actualmente impulsa el app ESPN Plus que lanzó en abril del 2018. ESPN Plus, dijo Iger, es capaz de gestionar el streaming de video en vivo simultáneamente a escala y también una gran cantidad de transacciones en un período de tiempo muy corto. Iger le dijo a analistas recientemente que ESPN Plus ya suma 2 millones de suscriptores de pago.

Aún no hemos visto imágenes de la posible interfaz del servicio ni tampoco con qué dispositivos será compatible, pero esperamos que lo podrás disfrutar en iOS, Android, Roku, Amazon Fire TV, y Apple TV.

Nota del editor: Este artículo se actualizó el 9 de abril para destacar el día de inversionistas el 11 de abril.