Disney Plus estará disponible junto con Hulu y ESPN Plus por US$13 al mes

François Duhamel/Lucasfilm/Disney Plus

El próximo servicio de Disney llamado Disney Plus y que tendrá un costo de US$7 mensuales será ofrecido en paquete, con un descuento, con otros servicios de streaming: ESPN Plus y la versión con anuncios de Hulu. Disney combinará estos tres servicios mediante suscripciones de US$13 mensuales, dijo el martes 6 de agosto Bob Iger, presidente ejecutivo de la empresa.

Este precio significa un descuento de US$5 al mes comparado con lo que cuestan los tres servicios por separado. En otras palabras, Disney fijó el precio con el objetivo de que puedas recibir los tres servicios por la misma cantidad que pagas por el plan de Netflix más popular en Estados Unidos. Este paquete de Disney estará disponible en Estados Unidos a partir del 12 de noviembre, cuando Disney Plus sea lanzado.

Disney también podría estar echándole el ojo a la programación original para Disney Plus basada en franquicias de Fox como Home Alone y Night at the Museum. La compañía compró 21st Century Fox por US$71,300 millones a principios de este año, y el martes 6 de agosto, Iger también señaló que Disney está interesado en "reinventar" esas franquicias y otras como Cheaper by the Dozen y Diary of a Wimpy Kid, "para una nueva generación".

Asimismo, también como efecto de la adquisición de Fox, Iger dijo que Disney podría crear programas de FX que se estrenarían en Hulu, aunque terminarían transmitiéndose en el canal tradicional.

Disney Plus es uno de los ejemplos de más alto perfil de cómo se prepara la industria hollywoodense tradicional para competir contra los servicios de streaming como Netflix, Amazon y, pronto, Apple. Con los gigantes tecnológicos invirtiendo en sus propios programas de televisión y películas, y alejando a los consumidores de la televisión tradicional de paga, Disney tiene como objetivo retirar todo su contenido de servicios de terceros para consolidarlo con nuevos programas originales llamativos en su propio servicio.

Cuando la compañía anunció en abril el precio "inicial" de Disney Plus, de US$7 al mes, todos se quedaron sin aliento por lo bajo del costo. Eso es la mitad de lo que cuesta HBO Now y mucho menos de lo que cuesta el plan más popular de Netflix: US$12 al mes en Estados Unidos. En aquella reunión de abril y desde entonces, Disney ha dicho que planeaba ofrecer los tres servicios en un paquete con descuento, pero no había especificado el precio hasta ahora.

A pesar de que Disney Plus está destinado a ser el hogar de transmisión de casi todas las cosas de Disney —como Marvel, Pixar y Star Wars—, ESPN Plus está diseñado para complementar la red de deportes de la empresa. Al suscribirse a ESPN Plus, no desbloqueas la misma programación que ofrecen los canales de ESPN.

Los planes de Disney Plus



Iger dijo que Disney acelerará su aparato de mercadotecnia para hacer campaña para Disney Plus a finales de este mes. "Será tratado como el producto más importante que la compañía haya lanzado ... ciertamente durante mi mandato", sentenció.

Las personas que asistan a la conferencia bienal de admiradores de Disney en Anaheim, D23, serán las primeras en hacerse suscriptores. D23 se inaugura el 23 de agosto. Asimismo, Iger espera que Disney logre acuerdos con distribuidores como Amazon y Apple que ofrecen suscripciones a servicios de streaming con una sola factura, como Amazon Channels.

