Disney Plus añade más películas de Marvel en su lanzamiento

En una medida anunciada la noche del lunes 11 de noviembre de 2019, Disney Plus añadió más películas de Marvel Studios a las siete que anunció originalmente que estarían disponibles desde el día de su lanzamiento, el 12 de noviembre. Ahora son 16 películas del Universo Cinematográfico Marvel que podrán verse desde hoy.

El Universo Cinematográfico Marvel cuenta por ahora con 23 títulos, así que Disney Plus ofrece casi 70 por ciento de todas sus películas, incluyendo los tres filmes de Iron Man y casi todas las entregas de la saga Avengers, salvo Avengers: Infinity War (que estará disponible posteriormente). La lista completa fue anunciada en un hilo de tuits en la cuenta de Twitter de Disney Plus.

Al momento de su inicio de operaciones, Disney Plus tuiteó que tendrá disponibles Avengers: Age of Ultron, Iron Man, Iron Man 2, Iron Man 3, Captain Marvel, Doctor Strange, Captain America: The First Avenger, Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, The Avengers, Thor, Thor: The Dark World, Guardians of the Galaxy, Guardians of the Galaxy Vol. 2, Avengers: Endgame y Ant-Man.

Según The Wrap, Disney terminó en 2018 su alianza de streaming con Netflix, pero hay cuatro títulos de Marvel Studios que por el momento no han concluido su ventanas de exclusividad de streaming con Netflix. Son Thor: Ragnarok, Black Panther, Ant-Man & The Wasp y Avengers: Infinity War. Esta es la razón por la que no están disponibles en Disney Plus al momento de su lanzamiento.

Además de las películas del MCU, los espectadores podrán ver las series animadas X-Men: Evolution (2000), Wolverine and the X-Men (2009), Guardians of the Galaxy (2015) y Marvel Rising: Secret Warriors (2018). También se incluyen Marvel Studios: Assembling a Universe (2014) y la nueva Marvel's Hero Project.

Si bien se espera que todas las películas del MCU se emitan tarde o temprano en la nueva plataforma, también habrá contenido del Universo Marvel desarrollado en exclusiva para Disney Plus: