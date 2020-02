Esta línea de tiempo de Star Wars te será útil al ver The Clone Wars

Lucasfilm

La séptima temporada la serie animada Star Wars: The Clone Wars se estrena el viernes 21 de febrero, en Disney Plus, pero quizás necesites un recordatorio de cuál época de la saga sucede su historia. La plataforma de streaming está al tanto de esto, así que Disney Plus tuiteó el martes un útil gráfico que ubica cuándo suceden las 11 películas, la serie con actores The Mandalorian y las tres series de dibujos animados en una línea de tiempo.

The final season of @StarWars: #TheCloneWars premieres this Friday on #DisneyPlus, so there’s no better time to break down WHEN the series takes place.



Start your lightspeed journey through the timeline below! ⬇⬇⬇ pic.twitter.com/Wcd5TLXZJ9 — Disney+ (@disneyplus) February 19, 2020

Las nueve películas de la saga Skywalker —de The Phantom Menace a The Rise of Skywalker— se encuentran en la fila inferior, mientras que los spinoffs y las series están en la fila superior. The Clone Wars se desarrolla entre Attack of the Clones y Revenge of the Sith, últimas dos películas en la trilogía de precuelas.

Esta línea de tiempo no incluye aquellos videojuegos, novelas o cómics que son considerados canónicos por Lucasfilm, pues se requeriría un gráfico de mayor tamaño para abarcarlo todo.

La línea de tiempo también nos recuerda que todavía no puedes ver todos los títulos de Star Wars en Disney Plus; la película spinoff de 2018 Solo: A Star Wars Story y The Rise of Skywalker figuran con la leyenda "próximamente". La primera de ellas llegará al servicio de streaming en julio de 2020 —puedes verla actualmente en Netflix—, pero se ignora por ahora cuando se debutará la última: se estrenó en cines en diciembre de 2019 y todavía permanece en cartelera en algunas salas. Podrá adquirirse en digital el 17 de marzo y en Blu-ray el 31 de marzo, según la cuenta de Star Wars en Twitter.