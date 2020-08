Disney Plus lanzará un nuevo especial navideño de Star Wars

Lucasfilm

En 1978, CBS emitió un especial navideño de Star Wars titulado The Star Wars Holiday Special, muy criticado por sus segmentos musicales, al punto de que George Lucas renegó después de él y finalmente se convirtió, con el pasar de los años, en una obra de culto para los fanáticos de Star Wars.

Disney Plus decidió rendirle tributo con un nuevo especial navideño ...pero hecho en Lego, según anunció Disney en un comunicado en starwars.com. Se titula The Lego Star Wars Holiday Special y se estrenará en exclusiva en Disney Plus el 17 de noviembre de 2020.

Reproduciendo: Mira esto: Rise of the Resistance: La nueva atracción de Disneyland...

El programa reunirá en el planeta Kashyyyk (hogar de Chewbacca) a Rey, Finn, Poe, Chewie, Rose y los androides en una fiesta para celebrar el Día de la Vida (Life Day), una festividad dada a conocer en The Star Wars Holiday Special de 1978. Es también el primer especial de Lego en Disney Plus.

Según el comunicado de Disney, la historia del programa se desarrolla después de los acontecimientos vistos en la película Star Wars: The Rise of Skywalker (2019): "Rey deja a sus amigos para que ellos organicen la festividad del Día de la Vida mientras ella parte en una nueva aventura con BB-8 para obtener un conocimiento más profundo de la Fuerza.

"En un misterioso templo Jedi, Rey se ve envuelta en una aventura espacio/temporal que la llevará a través de momentos famosos de la historia cinematográfica de Star Wars, entrando en contacto con Luke Skywalker, Darth Vader, Yoda, Obi-Wan Kenobi así como otros héroes y villanos icónicos de las nueve películas de la saga Skywalker. ¿Volverá a tiempo para la fiesta del Día de la Vida y aprenderá el verdadero significado del espíritu festivo?"

Disney también pondrá a la venta en septiembre de 2020 un calendario de Adviento de Lego Star Wars, con figuras y naves del programa especial de Disney Plus; y la editorial DK lanzará el libro de pegatinas The Lego Star Wars Holiday Sticker Book asociado también con el programa animado.

Dirigido por Ken Cunningham, The Lego Star Wars Holiday Special se estrena el 17 de noviembre de 2020 en Disney Plus.