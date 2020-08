Disney Plus alcanza los 60.5 millones de suscriptores

Disney

Disney Plus creció su número de suscriptores a 60.5 millones al lunes, reportó la empresa el martes 4 de agosto. Este es un crecimiento tan rápido que ni siquiera Disney había podido predecirlo: Inicialmente, la compañía proyectó que llegaría a estar entre 60 millones y 90 millones de suscriptores aproximadamente cinco años después del lanzamiento.En cambio, logró entrar en ese rango apenas ocho meses después de que irrumpiera en el mercado.

Las cifras más recientes también sugieren que Hamilton ha propiciado una nueva ola de suscriptores en Disney Plus. La compañía sumaba nuevos miembros a un ritmo de un millón por mes en abril, mayo y junio, pero ahora reclutó tres millones de suscriptores en las pasadas cinco semanas. Hamilton, una obra miscal de Broadway filmada con casi todo el elenco original llegó a la plataforma el 3 de julio.

Disney ha superado los 100 millones de suscriptores combinados entre sus tres plataformas de streaming: Disney Plus, ESPN Plus y Hulu.

"El alcance global de nuestra cartera completa de servicios directo al consumidor ahora supera el asombroso número de 100 millones de suscripciones pagadas —un logro significativo y una reafirmación de nuestra estrategia [directa al consumidor], que consideramos clave para el futuro crecimiento de nuestra compañía", dijo Bob Chapek, presidente ejecutivo de la compañía, en un comunicado que informa los resultados financieros más amplios del tercer trimestre fiscal de Disney.

En comparación, Netflix, el servicio de video de suscripción más grande del mundo, suma más de 192 millones de suscriptores globales. Disney, sin embargo, inicialmente predijo que Disney Plus En cambio, está a tiro de piedra de alcanzar ese rango en apenas ocho meses tras el despliegue de la plataforma.

Hulu cuenta con 35.5 millones de suscriptores en Estados Unidos, dijo Disney, mientras que ESPN Plus suma 8.5 millones de suscriptores.

Dado que la pandemia de coronavirus ha mantenido cerradas las salas de exhibición cinematográfica y forzado a las familias a permanecer encerrados y buscar entretenimiento en casa, Disney ha estado modificando el papel de Disney Plus para que sirva como una plataforma más grande y más rápida de sus películas. Del lado positivo para los aficionados del cine, hambrientos de éxitos de taquilla veraniegos, la plataforma de streaming ha lanzado una serie de títulos sorpresa, incluidas películas originalmente destinadas a la pantalla grande. Y los continuos retrasos en las fechas de estrenos teatrales de las películas de gran presupuesto de Disney generan dudas sobre si algunas de esas películas —como la nueva versión de Mulan— se estrenarían mejor en Disney Plus.

Al principio de la pandemia, Disney Plus simplemente comenzó a transmitir películas ya estrenadas meses antes de lo planeado. Star Wars: The Rise of Skywalker comenzó a transmitirse tres meses antes, aprovechando la celebración de la saga el 4 de mayo. Antes de eso, Disney había lanzado el éxito animado Frozen 2 también tres meses antes. Onward, de Pixar, aterrizó en Disney Plus apenas unas semanas después de que se estrenara en cines.

Pero luego Disney comenzó a ajustar los lanzamientos en streaming también de las películas nuevas.

Por lo pronto, Disney, como todos los otros estudios importantes, está retrasando el estreno de sus películas de mayor presupuesto. Pero en la medida en que los cines permanezcan cerrados y sin una fecha de reapertura general a la vista, la compañía podría verse forzada a tomar decisiones poco convencionales como trasladar a Disney Plus el estreno de algunas de las películas más importantes de la empresa.

Además, como todos los estudios, Disney ha cancelado la filmación de sus producciones, y eso también ha forzado a Disney Plus a retrasar ciertos estrenos de alto perfil. De esta manera, el futuro inmediato sigue siendo un poco incierto para la industria y para Disney, aunque de alguna manera ha podido mantener para octubre el estreno previsto de la segunda temporada de una de las series más importantes de la plataforma: The Mandalorian.

Nota del editor: Este artículo se actualizó con la cifra de suscriptores al 3 de agosto de 2020. Originalmente, se había publicado a las 2:45 PM hora del Pacífico de Estados Unidos, del 4 de agosto de 2020.