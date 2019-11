Disney Plus alcanza acuerdo con Amazon

Disney Plus

Bob Iger, presidente ejecutivo de Disney, anunció que ha alcanzado un acuerdo de distribución con Amazon para el nuevo servicio de streaming de video Disney Plus, según reportó CNBC.

Con este acuerdo, los dispositivos Amazon Fire TV integrarán Disney Plus, según un reporte de The Wall Street Journal. Disney Plus le confirmó el acuerdo a CNET, y dijo que Iger hizo el anuncio durante la llamada sobre los resultados financieros de Disney el jueves 7 de noviembre.

Disney Plus se lanza el 12 de noviembre y ofrecerá una plétora de contenido de Disney, Fox, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Cuesta US$7 al mes.

El acuerdo llega después de las negociaciones de Disney y Amazon sobre las condiciones y términos de integrar los apps de Disney en los dispositivos Fire TV, de acuerdo con el reporte del Journal. Los aparatitos Fire de Amazon sirven para hacer streaming de contenido online en los televisores. Amazon confirmó a través de un correo electrónico que el app Disney Plus llegará a sus dispositivos y, según reportes, Amazon le dará a los usuarios de Fire TV y Fire Tablet una prueba gratuita de siete días de Disney Plus.

Hace unos días también se anunció la integración del servicio Apple TV Plus de Apple con el dispositivo de streaming Amazon Fire TV de Amazon.

Disney ha añadido compatibilidad con Samsung, LG, Apple, Google y Microsoft, además de Amazon Fire TV, según dijo Iger en la llamada,

Iger también dijo que FX, propiedad de Disney, desarrollará contenido exclusivo para su transmisión en la plataforma Hulu, que también es propiedad de Disney.

"FX está produciendo programación original para Hulu", dijo Iger, y añadió que toda la biblioteca de contenido de FX se trasladará a Hulu. Los programas que se transmiten ahora en FX estarán disponibles en Hulu "horas después de que salgan al aire".

Un paquete con Disney Plus, ESPN Plus y Hulu con anuncios estarán a US$13 al mes, de acuerdo con Axios.