Disney Plus alcanza 26.5 millones de suscriptores en tres meses

Disney

El cuento de hadas de Disney Plus es quizá más feliz de lo que Disney esperaba. La empresa había pronosticado que su novel servicio de streaming alcanzaría entre 60 millones y 90 millones de suscriptores en cinco años. Sin embargo, a menos de tres meses de su lanzamiento, Disney Plus ya cuenta con 26.5 millones de suscriptores, según dijo Disney el martes 4 de febrero de 2020.

En comparación, Netflix, el líder de la industria, suma unos 167 millones de suscriptores en todo el mundo, 61 millones de los cuales están en Estados Unidos. A un día de su lanzamiento, Disney Plus ya contaba con 10 millones de registrados, además de haberse convertido en el término más buscado en Google durante 2019.

Disney no aclaró cuántos de sus suscriptores llegaron mediante una oferta de Verizon, que daba un año de suscripción gratuita a los usuarios de su servicio ilimitado. Pero la empresa sí dijo que el suscriptor promedio de Disney Plus pagaba US$5.56 al mes.

Hulu, servicio que opera solo en Estados Unidos, tiene 30.4 millones de suscriptores (en noviembre, antes de la llegada de Disney Plus, tenía 28.5 millones). Disney ofrece un paquete que incluye a Disney Plus, Hulu y ESPN Plus por US$13 al mes, o US$5 menos.

Disney Plus es quizá el mayor ejemplo de una empresa de medios tradicional que se lanza con todo al mundo del streaming para competir con Netflix, Amazon y nuevos rivales como Apple TV Plus, HBO Max y Peacock, de NBC Universal. Estas empresas están invirtiendo miles de millones de dólares en sus servicios, lo cual definirá el futuro de la televisión.

Disney Plus llegó el 12 de noviembre a Estados Unidos, Canadá y Holanda, y desde entonces se lanzó también en Australia y Nueva Zelanda. Llegará a varios países europeos más el 24 de marzo, incluyendo España. Disney Plus ofrece contenidos de las empresas propiedad de Disney, incluyendo las franquicias de Marvel, Star Wars y las cintas de Pixar. También ofrece programas como The Simpsons, que obtuvo tras su compra de Fox.